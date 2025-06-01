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بالصور.. مساعدات غزة طرود مخضبة بالدماء

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hospital, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 1, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة باستهداف جموع الفلسطينيين قرب مركز مساعدات في رفح (رويترز)
1/6/2025-|آخر تحديث: 14:35 (توقيت مكة)

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مجزرة جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، بعدما فتح جنوده النيران على حشود المواطنين الفلسطينيين في محيط موقع لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتحوّل بصيص النور إلى مصيدة موت جماعي، خلفت زهاء 40 شهيدا وإصابة عشرات آخرين، في جريمة وصفت بأنها حلقة جديدة في مسلسل المجازر، تحت غطاء "العمل الإنساني".

EDITORS NOTE: Graphic content / Displaced Palestinians push a cart with bodies after people were reportedly hit by Israeli fire near a food distribution centre in Rafah in the southern Gaza Strip on June 1, 2025. Gaza rescuers said Israeli gunfire killed at least 10 Palestinians and wounded more than 100 early on June 1, as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site. (Photo by AFP)
الرصاص الحي وُجه إلى رؤوس الجوعى لحظة انتظارهم طرودا غذائية أميركية (الفرنسية)

ولم تكن الساعة قد بلغت السادسة صباحا بعد، حين بدأت جموع الفلسطينيين تتقاطر على أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

Moving on a vehicle, Palestinians transport humanitarian aid bags delivered by the Gaza Humanitarian Foundation, a U.S.-backed organization approved by Israel, in Khan Younis, southern Gaza Strip, Sunday, June 1, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
الأهالي في رفح خرجوا فجرا بأمل انتزاع حياة من كيس طحين، فوجدوا الموت في انتظارهم على أبواب المساعدات (أسوشيتد برس)

وتسارعت العائلات المنهكة، لا للبحث عن وفرة الغذاء، بل عن فتات يسد الرمق في يوم آخر من حصار طويل.

A youth carries an empty box of relief supplies from the Gaza Humanitarian Foundation (GHF), a private US-backed aid group that has bypassed the longstanding UN-led system in the territory, as displaced Palestinians walk near a food distribution centre in Rafah in the southern Gaza Strip on June 1, 2025. Gaza rescuers said Israeli gunfire killed at least 10 Palestinians and wounded more than 100 early on June 1, as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site. (Photo by AFP)
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم إسرائيل والولايات المتحدة بارتكاب مجازر تحت غطاء إنساني كاذب (الفرنسية)

وبدا المشهد أكثر من مجرد جريمة قتل جماعي، بل كان تجسيدا صريحا لإستراتيجية إبادة تُنفذ تحت غطاء "المساعدات الإنسانية".

الضحايا المدنيون تجاوز عددهم 30 شهيدا و120 جريحا في حصيلة أولية للمجزرة (الفرنسية)

كما لم يترك الاحتلال مجالا للنجاة، واستهدف الجوعى، وسط صراخ النساء ومحاولات مستميتة من الأهالي لإنقاذ من يمكن إنقاذه.

الأمم المتحدة نددت بسياسة التجويع المتعمد التي تمهد لتهجير قسري لأهالي غزة (رويترز)

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما جرى بأنه مجزرة جديدة بحق المدنيين، مؤكدا أن الاحتلال يستخدم المساعدات كأداة حرب، ويحوّل مواقع الإغاثة إلى ساحة قتل، في واحدة من أبشع صور الاستغلال السياسي للجوع.

الغطاء الإنساني الذي تتذرع به إسرائيل تحول إلى ستار دخاني تُنفذ خلفه جرائم إبادة ممنهجة (رويترز)

وأوضح المكتب أن هذه الجريمة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوع، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تُرتكب بغطاء "إنساني كاذب".

Palestinians run following an Israeli strike in Gaza City, Sunday, June 1, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الأميركية وُصفت بأنها فاشلة وتشكل غطاءً لسياسات أمنية قاتلة (أسوشيتد برس)

وعلى الأرض، كانت التفاصيل أكثر فظاعة في دير البلح، حيث وصف مراسل الجزيرة المشهد قائلا: إن قوات الاحتلال تعمدت الخداع، حين أبلغت السكان بأن توزيع الطرود سيبدأ في وقت محدد، فتوافد الناس بأمل بسيط في النجاة من الجوع، ليتفاجؤوا بوابل من الرصاص يستهدفهم عند خطوط الانتظار.

مراكز توزيع المساعدات تحوّلت إلى مصائد موت جماعي بدل أن تكون نقاط إغاثة إنسانية (الفرنسية)

وقال مدير الإمداد في الدفاع المدني محمد المغير إن طواقم الإنقاذ لم تستطع حتى اللحظة الوصول إلى كل الجرحى، بسبب استمرار إطلاق النار وخطورة المنطقة، متحدثا عن تعمّد واضح من الاحتلال لزيادة أعداد الضحايا، عبر استهداف متكرر لمحيط المساعدات.

EDITORS NOTE: Graphic content / Displaced Palestinians push a cart with bodies after people were reportedly hit by Israeli fire near a food distribution centre in Rafah in the southern Gaza Strip on June 1, 2025. Gaza rescuers said Israeli gunfire killed at least 10 Palestinians and wounded more than 100 early on June 1, as thousands of people headed towards a US-backed aid distribution site. (Photo by AFP)
المستشفيات في غزة لم تعد قادرة على استيعاب أعداد الشهداء والجرحى مع نقص حاد في الإمدادات الطبية (الفرنسية)

والمساعدات التي تُوزع عبر مؤسسة إسرائيلية أميركية مشتركة منذ 27 مايو/أيار الجاري، باتت مرفوضة من قبل الأمم المتحدة، التي نأت بنفسها عن هذا المشروع، واعتبرته محاولة للالتفاف على القنوات الرسمية للإغاثة، بل وتوظيفا للجوع ضمن أجندات عسكرية وأمنية.

Mourners react during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hospital, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 1, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
الطرود الغذائية لم تكن سوى طُعم مميت لجمع أكبر عدد من المدنيين في دائرة القتل (رويترز)

ووصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المشروع بأنه فاشل وخطير، ويُنفذ فيما تسمى "المناطق العازلة" من دون أدنى حماية للمدنيين.

A mourner reacts during the funeral of Palestinians killed in Israeli strikes, at Nasser hospital, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 1, 2025. REUTERS/Hatem Khaled TPX IMAGES OF THE DAY
الناجون من المجزرة أكدوا تعرضهم للخداع بعد إعلان الاحتلال بدء التوزيع صباحا (رويترز)

وأكد أن هذا النمط من التوزيع دفع الآلاف للتجمهر في ظروف قاهرة، ما يجعلهم هدفا سهلا لنيران الاحتلال.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Mourners attend the funeral of Hamdi Al-Najjar, a Palestinian father and doctor who, according to medics, lost nine of his children in an Israeli strike before days, and was killed after being wounded in Israeli strikes, in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, June 1, 2025. REUTERS/Hatem Khaled
الإبادة الجماعية في غزة تتواصل بدعم أميركي، مخلفة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول (رويترز)

ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة، ما يجري في غزة بأنه "تجويع متعمد يمهّد للتهجير القسري"، مشيرة إلى أن إسرائيل أغلقت المعابر لـ90 يوما متتالية، وقلّصت المساعدات إلى حد التسبب في مجاعة تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

Palestinian doctors caring for a girl who was injured in Israeli air strikes, at the Nasser hospital in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on May 15, 2025. Gaza rescuers said Israeli strikes and shelling on May 15 killed 82 people in the war-battered Palestinian territory, updating a previous toll.PHOTO: AFP
الكاميرات الميدانية وثّقت مشاهد مروعة لأجساد ممزقة كانت قبل لحظات تنتظر رغيفا لأطفالها (أسوشيتد برس)

وفي خضم المجازر، وبالرغم من حمامات الدم، فإن الجهود الدولية تواصل الضغط من أجل وقف لإطلاق النار، بينما أعلنت حركة حماس ردها على مقترح قدمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

ولا تزال إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب جرائم حرب على مرأى العالم في غزة، خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مع وجود أكثر من 11 ألف مفقود، في واحدة من أبشع فصول الإبادة الجماعية المعاصرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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