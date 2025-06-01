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الشرع يصل الكويت في تاسع زيارة خارجية

وصول الشرع الى الكويت - سانا
الشرع وصل الكويت الوجهة العربية السابعة منذ توليه منصبه (الإخبارية السورية)
1/6/2025-|آخر تحديث: 13:46 (توقيت مكة)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية تبحث التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن الشرع والوفد المرافق وصل إلى دولة الكويت تلبية لدعوة من أميرها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اللذين ستجمعهما مباحثات رسمية.

وأشارت إلى أن الزيارة التي لم تحدد مدتها، تأتي في إطار "تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم مصالح الشعبين".

والكويت هي الوجهة العربية السابعة للشرع، والتاسعة دوليا منذ توليه مهام منصبه.

وزار الشرع منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، كلا من السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا والبحرين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى منهيةً 61 سنة من حزب البعث و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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