الجهاد تتهم السلطة بقتل أحد عناصرها

نعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني أحمد أبو النعاج، أحد عناصر كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وقالت إنه "استُشهد نتيجة التعذيب أثناء احتجازه في سجون السلطة الفلسطينية".

ودانت الحركة بشدة استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال، معتبرة أن ذلك يمثل "تواطؤا يمس بالمقاومة الفلسطينية ويخدم أجندة الاحتلال".

وطالبت الجهاد الإسلامي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ودعت إلى "لجم الأجهزة الأمنية ووقف ممارساتها القمعية بحق المقاومين".

عاجل | حركة الجهـ.ـاد: "نزف الشهيد أحمد أبو النعاج من أبطال كتيبة جنين الذي ارتقى إثر التعذيب في سجون سلطة رام الله"#الجزيرة pic.twitter.com/hRnj40F6YT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 1, 2025

كما وجّهت نداءً إلى القوى الوطنية والعقلاء، للتدخل العاجل من أجل "وأد الفتنة التي يسعى الاحتلال إلى تأجيجها" في الساحة الفلسطينية.

وتواصل فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدانة ما تصفه بممارسات السلطة ضد المقاومين، من إطلاق نار ومطاردة واعتقالات، خاصة في مدن شمال الضفة الغربية، في مشهد يتكرر منذ شهور دون توقف.