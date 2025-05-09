وزير الدفاع الأميركي يلغي زيارة مقررة لإسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وسط مؤشرات على تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب.

ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية عن مصدر أن هيغسيث ألغى زيارته دون تحديد موعد بديل، في حين أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوزير الأميركي أبلغ الإسرائيليين أن سبب الإلغاء هو انضمامه إلى وفد الرئيس دونالد ترامب خلال جولته إلى الشرق الأوسط المقررة في منتصف مايو/أيار الجاري.

من جانبها، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن زيارة ترامب لإسرائيل نفسها مشروطة بالتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى، مما يشير إلى أن البيت الأبيض لا يرى فائدة من الزيارة دون تقدم ملموس في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أشار مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي، ياني كوزين، إلى أن ترامب قرر قطع الاتصال المباشر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن بلّغه مقربون أن نتنياهو "يتلاعب به"، بحسب تعبيره.

وأضاف كوزين عبر منصة "إكس" أن ترامب "يكره أن يظهر بمظهر المغفل"، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف حاد تجاه نتنياهو.

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وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -بدعم أميركي- عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية ومجاعة كارثية.