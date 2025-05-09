مقتل 6 عسكريين بتحطم مروحية في سريلانكا

قُتل 6 جنود من القوات الجوية في سريلانكا اليوم الجمعة إثر تحطم مروحية أثناء مهمة تدريبية شرقي البلاد، بحسب ما أفاد مصدر عسكري.

وقال متحدث باسم سلاح الجو إن 6 عسكريين لقوا حتفهم، في حين تعرض 6 آخرون لجروح طفيفة، وأشار إلى فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وأوضح أن المروحية كانت مخصصة لتدريب ضمن عرض عسكري، وأن القتلى هم 4 من أفراد القوات الخاصة واثنان من القوات الجوية.

وتحطمت المروحية -وهي من طراز "بيل 212"- في منطقة سد مادورو أويا شرق العاصمة كولومبو، وكان على متنها 12 فردا من القوات المسلحة.

ورفض المسؤول العسكري الإدلاء بتفاصيل بشأن السبب المحتمل لتحطم المروحية.