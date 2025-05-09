مظاهرات حاشدة في اليمن لنصرة غزة

شهدت عدة مدن يمنية ومناطق في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، مظاهرات جماهيرية حاشدة لنصرة غزة تحت شعار "لنصرة غزة.. بقوة الله هزمنا أميركا وسنهزم إسرائيل".

ورفع المشاركون في المسيرات والوقفات التي أقيمت في الساحات الرئيسية، العلمين اليمني والفلسطيني، مرددين هتافات تؤكد على الثبات في مساندة الشعب الفلسطيني "والتحدي للعدو الصهيوني".

وأكد زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبدالملك الحوثي في بيان على ثبات الموقف المساند لغزة والمقاومة الفلسطينية، وبارك عمليات القوات المسلحة "على العدوين الأميركي والصهيوني والتي كان أبرزها استهداف مطار اللد في قلب الكيان الغاصب".

ودعا البيان القوات المسلحة إلى تصعيد عملياتها ضد كيان العدو الصهيوني نصرة لغزة، وإلى الرد المناسب على العدوان الأخير الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية.

كما أكـد المضي في التصدي للعدو الصهيوني المجرم بكل عزم دون تهاون أو تراجع، بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي عدوان جديد.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.

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وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.