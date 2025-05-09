عُمان تستضيف الأحد جولة مفاوضات جديدة بين أميركا وإيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن سلطنة عمان ستستضيف الأحد المقبل جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عضو في الوفد الإيراني قوله "بناء على اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وأضاف "تم الاتفاق على الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في عُمان".

وكانت الجولة الرابعة قد أرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو/أيار الجاري، وهو ما عزته عُمان إلى "أسباب لوجستية".

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن عراقجي قوله "المفاوضات تحرز تقدما. وبطبيعة الحال، كلما تقدمنا، زادت الحاجة إلى مزيد من المشاورات والمراجعات".

وأضاف "يحتاج الوفدان إلى مزيد من الوقت لدراسة القضايا المطروحة. لكن المهم هو أننا نمضي قدما وندخل تدريجيا في التفاصيل".

وفي السياق نفسه، قال عراقجي إن زيارته المقررة إلى قطر والسعودية غدا السبت تأتي في إطار "المشاورات المستمرة" مع الدول المجاورة "لمعالجة مخاوفها والاهتمامات المشتركة" فيما يتعلق بالملف النووي.

وتقول الدول الغربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة.