شهيدان بنابلس واقتحامات لبلدات في الخليل ورام الله

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة باستشهاد شابين إثر إطلاق قوات الاحتلال قذائف على منزل كانت تحاصره في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت حي المساكن شرق نابلس، وحاصرت منزلا وطالبت من بداخله بتسليم أنفسهم. وأضافوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية للموقع وسط سماع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "بيت أمر"، شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه فلسطينيين أثناء خروجهم من أداء صلاة الجمعة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز، وعرقلت حركة الأهالي، كما اعتلى جنود قناصة أسطح المنازل المجاورة للمسجد الكبير، وسط البلدة.

اعتداءات المستوطنين

في السياق نفسه، اقتحم مستوطنون منطقة "الخلايل"، في قرية المغيَر شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية.

ودهم المستوطنون خيام الفلسطينيين في المنطقة، قبل أن يطاردوا رعاة الأغنام، تحت حماية قوات الاحتلال، كما اقتحموا قرية "بيت الروش"، غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي رام الله أيضا، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المدينة، واعتدت على فلسطيني بالضرب المبرِّح، واعتقلت آخر.

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كما اعتدى جنود بالضرب على شاب أثناء وجوده في أحد المخابز، مما أدى إلى إصابته بكسور.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية "دير أبو مشعل"، غرب رام الله، واعتقلت فلسطينيا بعد دهمِ منزل عائلته وتفتيشه.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 172 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.