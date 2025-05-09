شهداء في غارات على غزة والاحتلال يستهدف صياديْن بالبحر

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مناطق سكنية عدة في قطاع غزة بالطائرات والمدفعية واستهدف صياديْن في البحر، مما أسفر عن شهداء ومصابين.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 11 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي منذ فجر اليوم.

وتعرضت مدينة غزة مجددا لغارات جوية وقصف مدفعي بعد أن شهدت في الأيام القليلة الماضية مجازر عدة أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

واستشهد 3 فلسطينيين إثر قصف استهدف محلا تجاريا في حي الرمال غربي مدينة غزة، واستشهد آخر في قصف من مسيّرة إسرائيلية بحي تل الهوى جنوبي المدينة.

اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي الرمال غربي مدينة غزة pic.twitter.com/BE7RjGgbMh — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) May 9, 2025

كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثمان شهيد بعد قصف استهدف صباح اليوم شارع النزاز في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في حين استشهد شخص متأثرا بإصابته جراء غارة استهدفت أمس الخميس فلسطينيين في محيط فندق الأمل غربي المدينة.

وبعد المطاعم والمقاهي والمحال التجارية استهدفت طائرات الاحتلال اليوم الجمعة صالون حلاقة في شارع الوحدة بمدينة غزة.

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وبالتوازي مع الغارات الجوية قصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أحياء عدة شرقي المدينة، بينها الشجاعية، في حين أصيبت فتاة برصاص مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" في حي التفاح القريب.

وشمال القطاع، استشهد فلسطيني إثر قصف استهدف منزلا في بيت حانون، كما تعرضت مدينة بيت لاهيا القريبة لقصف جوي ومدفعي.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات قرب السياج الحدودي في محيط بيت لاهيا وبيت حانون، وتعرضت مؤخرا لكمائن في المنطقة أوقعت قتلى وجرحى من جنودها.

وفي جنوب القطاع، استهدفت غارة جوية محيط بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وفي رفح القريبة نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني السكنية.

وفي وسط القطاع، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها باتجاه شمال مخيم البريج.

وفي 18 مارس/آذار الماضي استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار.

#شاهد | لحظة استهداف الاحتلال مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة pic.twitter.com/G2vaYRE76H — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 9, 2025

استهداف صياديْن

وفي التطورات الميدانية أيضا، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد صياد وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.

وأظهر تسجيل فيديو الصياديْن وهما على متن قارب صغير حين باغتهما جنود الاحتلال بإطلاق النار.

ومنذ بدء الحرب على غزة استشهد العديد من الصيادين بعد استهداف مراكبهم بنيران السفن الإسرائيلية التي تحاصر القطاع.

حصيلة جديدة للشهداء

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة أن 27 شهيدا و85 جريحا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن 2678 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 7308 منذ استئناف العدوان على القطاع في مارس/آذار الماضي.

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وأضافت أنه بذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 52 ألفا و787 شهيدا ونحو 119 ألفا و350 مصابا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.