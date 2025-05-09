شركات طيران جديدة تعلّق رحلاتها لإسرائيل.. تعرف عليها

التحقت شركات طيران عالمية جديدة بقائمة تعليق الرحلات من تل أبيب وإليها بعد سقوط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله (الحوثيون) الأحد الماضي قرب مطار "بن غوريون" الدولي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن شركات "أميركان إيرلاينز" و"دلتا" و"يونايتد" ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ومددت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 18 من الشهر الحالي، كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 25 من الشهر الجاري.

وفيما يلي شركات الطيران الأخرى التي ألغت رحلاتها بعد هجوم الأحد:

– إيجين إيرلاينز: قالت شركة الطيران اليونانية إنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى 13 مايو/أيار إضافة إلى رحلة الصباح الباكر يوم 14 مايو/أيار.

– إير بالتيك: قالت شركة الطيران اللاتفية إنها ألغت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو/أيار.

– إير يوروبا: ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو/أيار.

– إير فرانس-كيه.إل.إم: أوقفت "كيه إل إم" ذراع المجموعة في هولندا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 30 مايو/أيار. وألغت "إير فرانس" رحلاتها في الرابع من مايو/أيار.

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– دلتا إيرلاينز: قالت شركة الطيران الأميركية إن رحلاتها من تل أبيب وإليها ربما تتأثر في الفترة ما بين الرابع والـ25 من مايو/أيار.

– آي إيه جي: أوقفت الخطوط الجوية البريطانية التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي إيه جي) رحلاتها إلى تل أبيب حتى 14 مايو/أيار.

– إيبيريا إكسبريس: ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة التابعة لـ"آي إيه جي" رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو/أيار.

– إيتا إيروايز: قررت شركة الطيران الإيطالية تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو/أيار، وكذلك رحلتين مقررتين في 12 مايو/أيار.

– خطوط لوت الجوية: علقت شركة الطيران البولندية الرحلات إلى تل أبيب حتى 11 مايو/أيار.

– مجموعة لوفتهانزا: قررت مجموعة الطيران الألمانية تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو/أيار.

– رايان إير: ألغت أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 11 مايو/أيار.

– يونايتد إيرلاينز: قالت شركة -مقرها شيكاغو- إن رحلاتها من تل أبيب وإليها قد تتأثر في الفترة ما بين الرابع و18 مايو/أيار.

– ويز إير: ألغت الشركة التي تتخذ من المجر مقرا لها، رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12 مايو/أيار.

وتشير هذه الإجراءات إلى تنامي المخاوف الأمنية لدى شركات النقل الجوي العالمية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم الجمعة- اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وعشرات المواقع.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه حدد صاروخا أطلق من اليمن، وأعلن إطلاق محاولات لاعتراضه.