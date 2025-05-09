يسرائيل هيوم: ترامب قد يعلن حلا شاملا لقضية غزة

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك احتمالات عالية جدا أن يعلن الرئيس دونالد ترامب نهاية الأسبوع حلا شاملا لقضية غزة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن هذا الحل الشامل يتضمن طرح مخطط صفقة لإنهاء الحرب، وذكروا أن الحل قيد النقاش، ويتم تطويره بتعاون جزئي من إسرائيل، وأنه لا يلبي جميع مطالبها.

وقال المسؤولون للصحيفة إنه إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، فقد يُعرَض على إسرائيل كأمر واقع، موضحين أن أحد الخيارات يتمثل في منح قادة حركة حماس حصانة من الاغتيال لإقناعها بقبول الصفقة.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن أحد الخيارات الأخرى يتمثل في ضمان مشاركة حماس في القيادة المدنية لقطاع غزة مستقبلا.

وحسب يسرائيل هيوم، فسيتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيقبل الاقتراح ويخاطر بأزمة في ائتلافه الحكومي.

من جانب آخر نقلت يسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه ليس لدى ترامب أغلبية بمجلس الشيوخ لدعم اتفاق لا يشمل إسرائيل، أو ينفَـذ دون قبولها.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن الأميركيين استفسروا من إسرائيل بشأن موقفها، لكنهم اختاروا المضي في المبادرة.

إيصال المساعدات

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة "على بُعد خطوات"، وإن إعلانا سيصدر قريبا، لكنها لم توضح تفاصيل الخطة.

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وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء للسكان، بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع.

وحسب رويترز، فلم تُقدم إسرائيل سوى تفاصيل قليلة عن خططها الخاصة بالمساعدات.