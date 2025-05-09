استطلاع جديد يظهر تراجعا كبيرا لشعبية نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل انخفاض شعبية حكومة بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري.

ويأتي هذا التراجع في أعقاب هجوم جماعة الحوثي اليمنية على مطار بن غوريون في تل أبيب واستمرار عجز الجيش الإسرائيلي عن استعادة الأسرى من غزة.

وجاء في نتائج الاستطلاع أن التحالف الحكومي في حال أجريت انتخابات اليوم سيحصل على 48 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام 2025، وفق صحيفة معاريف.

وعزت الصحيفة هذا التراجع إلى الهجوم الصاروخي اليمني على مطار بن غوريون، وتعليق رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية، وإرسال أوامر استدعاء احتياط الجيش تمهيدا لتوسيع الاحتلال في قطاع غزة، وقضية الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

يذكر أنه صباح الأحد الماضي سقط لأول مرة منذ اندلاع الحرب صاروخ باليستي أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون الدولي مخلفا 7 إصابات طفيفة وحالة من الفزع بين الإسرائيليين بعد فشل منظومتي الدفاع الإسرائيلية والأميركية في اعتراضه.

تشكيل ائتلاف

وأضافت صحيفة معاريف أن المعارضة ستحصل على 62 مقعدا في حال أجريت انتخابات مبكرة، وهي أغلبية تسمح بتشكيل ائتلاف من دون الأحزاب العربية.

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ومن أجل تشكيل حكومة يلزم الحصول على ثقة 61 مقعدا على الأقل.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في إسرائيل بسبب رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب، وأيضا استقرار حكومته.

وأشارت "معاريف" إلى أنه في حال خاض رئيس الوزراء السابق اليميني نفتالي بينيت الانتخابات يحصل المعسكر الداعم لنتنياهو على 46 مقعدا، في حين تحصل المعارضة على 64 مقعدا و10 للنواب العرب.

وذكرت أن الاستطلاع أجري من قبل معهد لازار، وشمل عينة عشوائية مكونة من 500 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ 4.4%.