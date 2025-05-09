أونروا: من المستحيل الاستعاضة عنا في غزة

قالت الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم إنه سيكون "من الصعب جدّا" توزيع المساعدة الإنسانية في قطاع غزة من دون المنظمة.

وردا على سؤال عن إعلان الولايات المتحدة الخميس عن مؤسسة جديدة ستكلّف عما قريب إدارة المساعدة الإنسانية في غزة، قالت جولييت توما إنه "من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة، فنحن أكبر منظمة إنسانية".

وقالت توما: "لدينا في غزة أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية". كما تدير الوكالة ملاجئ للنازحين. وأكّدت "من الصعب جدا جدا تصوّر أي عملية إنسانية من دون الأونروا".

مؤسسة جديدة

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس أن "مؤسسة" جديدة ستتولى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع الذي يواجه المجاعة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

واقترحت إسرائيل توزيع المعونات في مراكز بإدارة الجيش، لكن عرضها أثار انتقادا شديدا من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

وقال ناطق باسم الأمم المتحدة اليوم في جنيف "لن نشارك في أي عملية لتوزيع المساعدات لا تحترم مبادئنا الإنسانية في الاستقلالية والإنسانية والحياد".

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ووسط تصاعد التحذيرات من تفشي المجاعة في القطاع، تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 80% من سكانه باتوا يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط انهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية نتيجة القصف المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.