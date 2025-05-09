أوكرانيا تعتبر الهدنة الروسية خدعة وتوثق مئات "الانتهاكات"

اتهمت أوكرانيا جارتها الروسية بخرق الهدنة المؤقتة التي أعلنتها موسكو بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، ووصفتها بأنها "خدعة سياسية مكررة".

وقال أندريه سيبيغا نائب وزير الخارجية الأوكراني في بيان نشره مساء أمس الخميس عبر منصة "إكس" إن الهجمات الروسية لم تتوقف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليل 7-8 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني سجل 734 انتهاكا خلال أقل من 24 ساعة.

وأكد سيبيغا أن روسيا استخدمت في هذه الانتهاكات 16 قنبلة موجهة و176 طائرة مسيرة هجومية، في حين ردت القوات الأوكرانية على جميع هذه الهجمات، وأبلغت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتفاصيل.

وأضاف المسؤول الأوكراني "كما كان متوقعا فإن هدنة بوتين المرتبطة بالاستعراض العسكري في موسكو لم تكن إلا خدعة، ولن نسمح له بخداع أحد".

وأكد مجددا استعداد بلاده للدخول في هدنة حقيقية تستمر 30 يوما شرط أن تلتزم روسيا بها بوضوح.

كذلك، قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الجمعة إن روسيا شنت خلال الـ24 ساعة الماضية هجمات متعددة تضمنت إطلاق صواريخ وإلقاء قنابل من الجو وشن غارات على مواقع على طول خط المواجهة.

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وتأتي هذه التصريحات في ظل احتفالات موسكو بيوم النصر، حيث تنظم روسيا عرضا عسكريا ضخما في الساحة الحمراء بحضور عدد من زعماء الدول الحليفة، وسط إجراءات أمنية مشددة وهجمات متكررة على مناطق حدودية، بينها بيلغورود.

هجوم أوكراني على بيلغورود

بالمقابل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية الحدودية أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى حكوميا في المدينة صباح اليوم الجمعة، دون أن يسفر الهجوم عن وقوع إصابات.

ونشرت قناة الحاكم الرسمية الحادث على تليغرام، ليصبح بذلك جزءا من سلسلة هجمات عبر الحدود استهدفت عمق الأراضي الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان الكرملين قد أعلن مطلع الأسبوع عن هدنة تستمر لـ3 أيام بمناسبة الذكرى الـ80 ليوم النصر على النازية.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية هذه الخطوة بأنها "بادرة إنسانية"، وأكد أن القوات الروسية "تلتزم بالهدنة وترد فقط على الهجمات الأوكرانية".

لكن كييف اعتبرت إعلان وقف إطلاق النار مجرد "غطاء سياسي" لتجميل صورة روسيا أمام زعماء الدول الحليفة الذين حضروا العرض العسكري في موسكو، أبرزهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.

اعتقال مجرييْن بتهمة التجسس

كذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على مواطنين مجريين اثنين في منطقة زاكارباتيا غرب البلاد بتهمة تنفيذ أنشطة تجسس لصالح الاستخبارات العسكرية المجرية.

وقال جهاز الأمن الأوكراني في بيان "للمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا كشف جهاز الأمن عن شبكة استخبارات عسكرية مجرية كانت تقوم بأنشطة تجسس على حساب دولتنا"، مؤكدا أنه تم توقيف رجل يبلغ من العمر 40 عاما وامرأة، وهما عسكريان سابقان.

وأوضح البيان أن المعتقليْن كانا يعملان تحت إشراف مباشر من ضابط في الاستخبارات المجرية، وقد تم تكليفهما بجمع معلومات حساسة، من بينها مواقع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، بالإضافة إلى تقييم الاتجاهات السياسية والاجتماعية للسكان المحليين، و"تصورهم احتمال دخول قوات مجرية إلى المنطقة".

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ووفقا للتحقيقات، تلقى الرجل المجري أموالا من الضابط المسؤول، وحاول تجنيد شخصين آخرين كمخبرين ضمن الشبكة، وتواجه المجموعة عقوبة السجن مدى الحياة بموجب القوانين الأوكرانية المتعلقة بالتجسس.

في المقابل، شكك وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في الرواية الأوكرانية، وصرح من بودابست قائلا "أدعو الجميع إلى توخي الحذر إزاء هذه الدعاية الأوكرانية".

وأضاف "إذا حصلنا على أي تفاصيل أو معلومات رسمية فسنكون قادرين على التعامل مع هذا الأمر، ولكن حتى ذلك الحين ينبغي التعامل معه كدعاية".

تهديد بعقوبات إضافية

وفي تطور متصل، حذر المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس خلال زيارته الأولى إلى بروكسل من أن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة في حال لم تبدأ محادثات سلام "جادة وذات مصداقية".

وأكد ميرتس أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدعمان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعية إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما.

وقال المستشار الألماني الجديد "ندعو روسيا إلى بدء مسار تفاوضي حقيقي لإحلال السلام، وإذا لم يحدث ذلك فإن أوروبا والولايات المتحدة لن تترددا في فرض عقوبات إضافية".

كما شدد ميرتس على أن برلين لن توافق على إصدار ديون أوروبية مشتركة لتمويل الإنفاق الدفاعي رغم استعدادها لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.