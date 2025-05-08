كوريا الشمالية تختبر صواريخ وزعيمها يدعو لتسريع إنتاج الذخائر

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس وابلا من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي، في إطار اختبارات مستمرة لتطوير قدراتها العسكرية.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ من مدينة وونسان الساحلية شرقي البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تتواصل مع الولايات المتحدة واليابان لمشاركة معلومات عن عملية الإطلاق.

ورجح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن يكون الهدف من عمليات الإطلاق اختبار أداء الصواريخ المخصصة للتصدير.

وفي طوكيو، قال وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني للصحفيين إن أيا من الصواريخ الكورية الشمالية لم يصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، ولم يكن هناك أي ضرر للسفن أو الطائرات في المنطقة.

وتعد عملية الإطلاق التي نفذت اليوم السادسة من نوعها خلال العام الجاري، وفي مارس/آذار الماضي اختبرت كوريا الشمالية عدة صواريخ بعيد بدء القوات الأميركية والكورية الجنوبية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة.

في هذه الأثناء، أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون تفقد مصانع سلاح وحث العمال على إنتاج المزيد من قذائف المدفعية.

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وربط محللون بين تلك التصريحات وانخراط البلاد في مساندة روسيا في حربها على أوكرانيا.

وأقرت بيونغ يانغ بإرسال قوات إلى روسيا، إذ قاتلت إلى جانب القوات الروسية في مقاطعة كورسك على الحدود مع أوكرانيا لكنها نفت إرسال ذخائر إلى موسكو.