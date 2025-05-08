كاتس مهددا إيران: ما فعلناه بحزب الله وحماس والحوثيين سنفعله بكم

وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس تهديدات جديدة إلى إيران على خلفية هجمات الحوثيين على إسرائيل.

وفي تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، حذر كاتس إيران -التي قال إنها تمول وتسلح وتشغل ما سماها منظمة الحوثي الإرهابية- من أن أسلوب الوكلاء انتهى و"محور الشر" قد انهار.

وأضاف أن إيران ستتحمل المسؤولية المباشرة، وأن ما فعلته إسرائيل بحزب الله وحماس وبشار الأسد والحوثيين ستفعله أيضا في طهران، بحسب تعبيره.

كما قال الوزير الإسرائيلي إن على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بقواتها الخاصة في مواجهة أي تهديد وأي عدو، مضيفا أنها واجهت العديد من التحديات في الماضي، وستفعل ذلك في المستقبل أيضا.

وعقب استهداف الحوثيين مطار بن غوريون قرب تل أبيب قبل أيام، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران واعتبرها مسؤولة عن عمليات الجماعة اليمنية.

جاهزية إيرانية

في المقابل، قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني حميد واحدي اليوم إن قواتهم في أعلى مستوى من الجاهزية، مؤكدا أنها لا تخشى الأعداء وستدافع بقوة عن بلادها.

وقبل أيام، تعهد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده برد قوي على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على بلاده.

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وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إن لم تسفر المحادثات الحالية عن اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، كما هددت إسرائيل بعمل مماثل بذريعة منع إيران من حيازة أسلحة نووية.