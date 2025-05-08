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عاجل | مراسل الجزيرة: 15 غارة إسرائيلية على محيط بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا وتلتي الدبشة وعلي الطاهر جنوبي لبنان

8/5/2025-|آخر تحديث: 12:15 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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