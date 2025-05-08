شهيد وعشرات المصابين برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات في اعتداءات جديدة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس ضد السكان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب رامي سامي وليد الكخن (30 عامًا) برصاص الاحتلال في مدينة نابلس.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت في وقت سابق في بيان إن طواقمها تعاملت مع 41 إصابة، بينها 4 بالرصاص وإصابتان بشظاياه، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت أن 35 فلسطينيا أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت البلدة القديمة من نابلس وحاصرت أحد المنازل، تزامنا مع سماع أصوات تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية من عدة محاور إلى المدينة.

وأكدت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال عرقلت حركة سيارات الإسعاف خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت بحدوث اشتباكات بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة.

قباطية ونور شمس

كذلك ذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، في قضاء مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

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وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال أخضعت عددا من سكان مخيم نور شمس في الضفة الغربية لتفتيش دقيق، خلال محاولتهم الدخول لجلب مقتنيات منازلهم المعرضة للهدم.

وفي القدس المحتلة، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى لأداء طقوس تلمودية بحراسة أمنية مشددة.

يذكر أنه بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 962 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.