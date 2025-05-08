أحال مكتب المدعي العام التابع لمحكمة النقض والعدل العليا في رومانيا شكوى مقدمة من مؤسسة هند رجب ضد الجندي الإسرائيلي أوريل بنيعيش، إلى النيابة العامة العسكرية التابعة لمحكمة الاستئناف العسكرية في بوخارست لمتابعة التحقيق.

وتتهم الشكوى، التي رفعتها المحامية إيلينا لازار نيابة عن المؤسسة، الجندي بنيعيش -أحد أفراد الكتيبة 432 من لواء "جفعاتي"- بالمشاركة في تدمير متعمد لممتلكات مدنية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحديدا في مخيم النصيرات بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورحبت المؤسسة بالخطوة الرومانية، معتبرة أن الإحالة تمثل "معالجة جدية متوافقة مع المعايير القانونية الدولية".

وتستند الشكوى إلى أدلة مفتوحة المصدر، من صور ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي توثق تورط الجندي بشكل مباشر في تدمير البنية التحتية المدنية.

ووفقا للشكوى، فإن أفعال المشتبه به تنتهك المادتين 438 و441 من قانون العقوبات الروماني، اللتين تجرمان الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الممتلكات، وكذلك الصكوك الدولية مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، التي تعد رومانيا طرفًا فيها.

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كما تشير الدعوى القضائية إلى أن الدمار الموثق هو جزء من نمط أوسع من الانتهاكات الإسرائيلية، لا سيما استخدام ممر نتساريم كطريق عسكري إستراتيجي أدى إلى تهجير مدنيين وتدمير مناطق مدنية واسعة في غزة، وفق ما وثقته منظمة "فورنسيك أركيتكتشر" ومراقبون دوليون.

وطالبت مؤسسة هند رجب السلطات الرومانية باتخاذ إجراءات وقائية مثل إدراج المتهم على قوائم المراقبة ومصادرة أدلة رقمية محتملة وفتح تحقيق رسمي شامل.

من جانبه، علق دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان في رومانيا، بالقول إن "الإحالة إلى النيابة العسكرية تطور خطير. إنها إشارة واضحة إلى أن رومانيا تأخذ التزاماتها القانونية الدولية على محمل الجد، وتُظهر استعدادها للنظر في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، حتى إن ارتُكبت خارج أراضيها".