دخان أبيض في سماء الفاتيكان يعلن اختيار البابا الجديد

تصاعد دخان أبيض من مدخنة كنيسة السيستين في الفاتيكان اليوم الخميس، ودقت أجراس كنيسة القديس بطرس معلنة انتخاب الكرادلة بابا جديدًا لخلافة البابا فرانشيسكو وتولّي مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية.

وهتف حشدٌ فرحٌ في ساحة القديس بطرس وصفّق مع تصاعد أولى نفحات الدخان من مدخنة صغيرة على سطح كنيسة السيستين حيث كان الكرادلة يُجرون اقتراعهم السري. وستُعلن قريبًا هوية البابا والاسم الذي اختاره بابا للعالم من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس، ثم سيتقدم البابا الجديد لإلقاء أول خطاب عام له أمام الحشود المتجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، تجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة، وهو ما حدث قبيل الظهر (10:00 بتوقيت غرينتش) إذ تصاعد الدخان الأسود إيذانا بنهاية جلسة التصويت الصباحية التي تُجرى فيها دورتان انتخابيتان.

وبدأ الكرادلة، البالغ عددهم 133 ولا تزيد أعمارهم على 80 عاما، التصويت الذي اتسم بالسرية الشديدة أمس الأربعاء، في عزلة تامة لاختيار خليفة للبابا الراحل فرانشيسكو، وأحرقوا أوراق اقتراعهم وخلطوها بمواد كيميائية لإظهار سير العملية، حيث يشير اللون الأسود إلى عدم اختيار بابا بعد، واللون الأبيض يُعلن عن اختيار بابا جديد.

إعلان

ولم يُنتخب أي بابا في العصر الحديث من المحاولة الأولى، لذا كان الدخان الأسود أمس الأربعاء متوقعا على نطاق واسع. ولكن بالنظر إلى التاريخ الحديث، من الممكن تحقيق نجاح بدءا من اليوم الثاني.

وإن حصل اسم على غالبية الثلثين، أي 89 صوتا، يبلغ العالم فورا مع تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

ولا تعرف مدة أعمال المجمع ويصعب توقعها. فعلى سبيل المقارنة، انتُخب البابا فرانشيسكو، أول بابا من أميركا اللاتينية، مساء اليوم الثاني من آخر اجتماع سري عقد عام 2013، مثلما حدث أيضا مع سلفه بنديكت السادس عشر عام 2005.

ويغطي هذا الحدث أكثر من 6 آلاف صحفي حوّلوا مشارف ساحة القديس بطرس إلى صالة تحرير واسعة في الهواء الطلق لما يثيره هذا المجمع من اهتمام في العالم بأسره ولا يقتصر على الأوساط الدينية.

وتكثر المراهنات عبر الإنترنت على هوية البابا المقبل، وتركز على الإيطاليين بييترو بارولين وبييرباتيستا بيتسابالا والمالطي ماريو غريش مرورا برئيس أساقفة مرسيليا الفرنسي جان مارك أفيلين والفلبيني لويس أنطونيو تاغلي.