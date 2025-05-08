ثروة بيل غيتس كلها للفقراء بحلول 2045

تعهد الملياردير بيل غيتس الخميس بالتبرع بكل ثروته الشخصية تقريبا خلال العقدين القادمين. وقال إن الناس الأشد فقرا بالعالم سيحصلون على نحو 200 مليار دولار عبر مؤسسته الخيرية.

يأتي ذلك في وقت تقلص فيه الحكومات في أنحاء العالم المساعدات الدولية.

وقد حذر غيتس من أن خفض المساعدات العالمية سيؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص الأكثر فقرا خلال الأربع إلى الست سنوات المقبلة.

وقال قطب التكنولوجيا إنه فوجئ بالتخفيضات المفاجئة في المساعدات من الحكومات هذا العام.

لكنه توقع أن تعود الحكومات إلى الاهتمام ببقاء الأطفال على قيد الحياة خلال فترة الـ20 عاما المقبلة.

وذكر غيتس -وهو مؤسس شركة مايكروسوفت- أنه سيسرع من خطط توزيع ثروته وإغلاق مؤسسة غيتس بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2045.

وكتب في منشور على موقعه الإلكتروني "سيقول الناس كثيرا من الأشياء عني عندما أموت، لكنني مصمم على أن عبارة "مات غنيا" لن تكون واحدة منها".

وأضاف "هناك كثير من المشكلات العاجلة التي تحتاج إلى حل، ولا أستطيع الاحتفاظ بالموارد التي يمكن استخدامها لمساعدة الناس".

وفي توبيخ ضمني لخفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدات، قال غيتس إنه يريد المساعدة في وقف وفاة حديثي الولادة والأطفال والأمهات لأسباب يمكن الوقاية منها، والقضاء على أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والحصبة، والحد من الفقر.

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وتابع "من غير الواضح ما إذا كانت أغنى دول العالم ستواصل الدفاع عن الشعوب الأشد فقرا"، في إشارة إلى خفض مساهمات المانحين الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.