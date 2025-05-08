ترامب: أحترم وعود الحوثيين وقد أظهروا شجاعة كبيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يحترم وعود جماعة أنصار الله اليمنية بوضع حد لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

وخلال كلمة في البيت الأبيض، قال ترامب إن واشنطن حققت نتيجة جيدة للغاية مع الحوثيين، "لقد تلقوا ضربات قوية، لكنهم يملكون قدرة هائلة على تحمل الضربات، تحملوا ذلك وأظهروا شجاعة كبيرة".

وأضاف ترامب أن الحوثيين قدموا التزاما بعدم مهاجمة السفن مجددا وستحترم واشنطن كلمتهم، مع الترقب لما يحدث لاحقا.

لن نتردد

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع إن القوات اليمنية لن تتردد في تنفيذ ضربات ضد الولايات المتحدة إذا استأنفت واشنطن ضرباتها على اليمن.

وفي الوقت نفسه أكد سريع استمرار حظر حركة الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وحظر الملاحة الجوية على مطار اللد. وأضاف في بيان مصور أن القوات المسلحة اليمينة تمتلك من القدرات ما يجعلها قادرة على الرد على العدوان الإسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام إن الاتفاق بين صنعاء وواشنطن يقضي بوقف العدوان الأميركي على اليمن، مقابل وقف استهداف السفن الأميركية والتجارية في البحر الأحمر باستثناء السفن الإسرائيلية.

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وأضاف عبد السلام، في مقابلة مع الجزيرة، أن الاتفاق يصب في خدمة القضية الفلسطينية ويحرج إسرائيل، مشيرا إلى أن الاتفاق جاء بعد نقاشات مطولة عبر الوسطاء.