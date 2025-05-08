الفاتيكان يترقب تصاعد الدخان الأبيض لاختيار خليفة البابا فرانشيسكو

تتجه أنظار الكاثوليك والمهتمين من غيرهم، اليوم الخميس، إلى المدخنة المقامة فوق كنيسة السيستين في الفاتيكان، حيث يجتمع الكرادلة المكلفين بانتخاب البابا الجديد لليوم الثاني على التوالي في إطار مجمع منفتح على كل الاحتمالات.

وتعذر على الكرادلة الـ133 الناخبين الاتفاق على اسم البابا المقبل مساء أمس الأربعاء خلال دورة التصويت الوحيدة التي أجريت عصرا مع بدء اجتماعاتهم، مما أثار خيبة أمل لدى آلاف الكاثوليكيين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان عند رؤيتهم الدخان الأسود يتصاعد من المدخنة.

وكان ذلك متوقعا، إذ إن جولة التصويت الأولى تسمح خصوصا بجسّ نبض القوى المختلفة قبل حصول مداولات بين الكرادلة الذين يمثلون تيارات مختلفة داخل المجمع المقدس المتنوع جدا.

ويبدأ اليوم الخميس "أمراء الكنيسة"، كما يلقب الكرادلة، التصويت مجددا مع دورتين خلال جلسة الصباح ودورتين أخريين بعد الظهر.

توقيت غير معلوم

وإن حصل اسم على غالبية الثلثين، أي 89 صوتا، سيبلغ العالم فورا بفضل تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

وإذا لم يتم التوافق على اسم، سيتصاعد الدخان الأسود عن جولتي التصويت: الصباحية قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش) والمسائية حوالي الساعة 19,00 (الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش).

إعلان

ولا تعرف مدة أعمال المجمع ويصعب توقعها. فعلى سبيل المقارنة، استمر المجمع يومين لانتخاب بنديكتوس السادس عشر في 2005 وفرانشيسكو في 2013.

ومع عدد قياسي من الكرادلة الناخبين من 70 بلدا، بينها 15 تتمثل للمرة الأولى مثل هاييتي والرأس الأخضر، يبدو المجمع منفتحا على كل الاحتمالات.

وتكثر المراهنات عبر الإنترنت حول هوية البابا المقبل، وتركز على الإيطاليين بيترو بارولين وبيرباتيستا بيتزابالا والمالطي ماريو غريش، مرورا بأسقف مرسيليا الفرنسي جان مارك أفيلين والفلبيني لويس أنطونيو تاغلي.