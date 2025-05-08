الدفاع المدني بغزة: 75% من مركباتنا توقفت عن العمل لشح الوقود

أكد الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس أن 75% من مركباته توقفت عن العمل لشح الوقود بعد إحكام إسرائيل حصارها على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب "75% من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها"، مضيفا "نعاني عجزا كبيرا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، مما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصا، معظمهم أطفال، وفق تقارير حكومية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وحث أكثر من 30 خبيرا مستقلا يتعاونون مع الأمم المتحدة أمس الأربعاء على تحرك دولي "الآن" لمنع "القضاء" على الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقال الخبراء الذين يعملون بتفويض من مجلس حقوق الإنسان في المنظمة لكن لا يتحدثون باسمها إن "الخيار جلي: إما الوقوف موقف المتفرج ومشاهدة مذبحة الأبرياء أو المشاركة في صياغة حل عادل"، وحثوا العالم على تجنب "الهاوية الأخلاقية التي ننزلق إليها".

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وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود.