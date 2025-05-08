اتهامات روسية أوكرانية متبادلة بانتهاك الهدنة

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بينهما بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنت موسكو عن سريانه لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الخميس، رغم تأكيد كل دولة التزامها به.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية حاولت مرتين اختراق حدود منطقة كورسك الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع أن روسيا لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي أعلنته في الفترة من 8 إلى 10 مايو/أيار، بينما انتهكته كييف 488 مرة، بحسب الوزارة.

وقالت عبر تطبيق تلغرام إن القوات الروسية لا تنفذ أي ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو بمسيرات. وأضافت أن "القوات المسلحة الروسية ترد بشكل متناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

لكن متحدثا عسكريا أوكرانيا قال إن روسيا واصلت هجماتها على العديد من المناطق على الجبهة الشرقية. وقال ممثلون للادعاء إن شخصين أصيبا وقتلت امرأة في قصف لمنطقة سومي بشمال أوكرانيا.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بتعرّض منطقة سومي في شمال البلاد لغارات جوية صباح اليوم الخميس.

وفي وقت لاحق، اتهمت كييف روسيا بمهاجمة الأراضي الأوكرانية "على طول خط المواجهة"، واصفة الهدنة بأنها "مهزلة".

إعلان

واتهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا -عبر منصة إكس- روسيا "بارتكاب 734 انتهاكا لوقف إطلاق النار" وشنّ 63 محاولة هجوم، منذ منتصف الليل، وقال إن الهدنة المؤقتة التي أعلنتها روسيا كانت "خدعة".

ويتزامن وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا مع احتفالات بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل الضغوط الأميركية عليها، تشدد أوكرانيا على وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما قبل إجراء أي محادثات مع روسيا.

غير أن بوتين يرفض ذلك، مشددا على ضرورة الحصول على التزامات ملموسة من كييف قبل وقف شامل للمواجهات.

وواصلت الدولتان القصف المتبادل في الأيام الأخيرة. وفي روسيا، ألغيت مئات الرحلات الجوية أو أُجّلت منذ الثلاثاء، في أعقاب هجمات بطائرات من دون طيار أوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن وقف إطلاق نار قصير الأمد من جانب واحد خلال عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى تراجع حدة الاشتباكات، على الرغم من أن أيا من الجانبين لم يلتزم به بالكامل.