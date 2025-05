إيران تنفي ضلوعها "بمؤامرة" لاستهداف سفارة إسرائيل بلندن

نفت إيران اليوم الخميس بشكل قاطع أي تورط لها في التقارير التي تشير إلى ما وصفتها بمؤامرة مزعومة لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس "نرى في وسائل الإعلام تقارير تفيد بأن مواطنين إيرانيين متورطون في مؤامرة مزعومة لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن، وتؤكد طهران بشكل قاطع وبدون أدنى شك، رفضها لأي تورط في مثل هذه الأفعال".

وأكد عراقجي أن بلاده لم يتم إعلامها بأي اتهامات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية.

وأضاف وزير الخارجية "نحث بريطانيا على التعاون حتى نتمكن من المساعدة في أي تحقيق يتعلق بادعاءات ذات مصداقية، مشيرا إلى أن "توقيت هذه التقارير وغياب التواصل الرسمي يثيران الشكوك حول وجود أمر مريب"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك "تاريخ من محاولات أطراف ثالثة لعرقلة الدبلوماسية وإثارة التصعيد عبر اللجوء إلى إجراءات يائسة بما في ذلك عمليات تحت راية كاذبة".

وقال عراقجي إن إيران مستعدة للتعاون لكشف ملابسات ما حدث بالفعل، وتؤكد ضرورة أن توفر السلطات البريطانية لمواطنيها الإجراءات القانونية الواجبة.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 7, 2025