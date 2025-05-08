ذكرت رويترز أن حساب أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول المسجون والمنافس السياسي الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على منصة إكس أصبح محظورا في تركيا بناء على طلب قضائي.

وقال المحامي التركي جونينج جوركايناك في منشور على منصة إكس إنه سيقدم طعنا، بناء على طلب من المنصة، على أمر المحكمة بحظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو في تركيا.

وأوضحت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان على إكس أيضا أن الادعاء العام في إسطنبول فتح تحقيقا حول منشور وُضع على حساب إمام أوغلو في 24 أبريل/نيسان الماضي باعتباره قد يمثل تحريضا على ارتكاب جريمة.

وفي منشور بذلك التاريخ، ندد إمام أوغلو باعتقاله والحملة القضائية التي تستهدف المعارضة بشكل أوسع، داعيا الشعب إلى الاحتجاج و"رفع الصوت".

وأضاف بيان دائرة الاتصال أن الادعاء طلب حظر الوصول إلى حساب إمام أوغلو على موقع إكس في تركيا حتى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي، وقررت محكمة في إسطنبول لاحقا تنفيذ الحظر.

واعتقلت الشرطة إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، مما أثار أكبر احتجاجات في تركيا خلال نحو 10 سنوات.

وبعد اعتقاله بـ4 أيام، صدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة محاكمته بتهم فساد. ونفى إمام أوغلو ارتكاب أي مخالفات.

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ووصفت أحزاب من المعارضة اعتقاله بأنه "مسيس ويتناقض مع مبادئ الديمقراطية". وهناك نحو 10 ملايين متابع لحساب إمام أوغلو على إكس.

وتشير استطلاعات للرأي أن شعبية إمام أوغلو في ارتفاع منذ اعتقاله، مما يعزز وجهة النظر التي تراه المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 2028.