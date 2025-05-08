إسرائيل تفرج عن 11 أسيرا فلسطينيا من غزة بعد شهور من التعذيب

أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس عن 11 أسيرا فلسطينيا اعتقلتهم خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، في ظل تقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت التعذيب والإهمال الطبي.

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح، ونقلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الرعاية الطبية.

وقال مصدر طبي إن الأسرى "يخضعون لفحوصات شاملة"، مشيرا إلى أنهم يعانون من آثار واضحة للتعذيب والإرهاق وسوء التغذية.

وسبق أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي عن 10 أسرى فلسطينيين من شمال قطاع غزة، بعد أشهر من الاعتقال التعسفي خلال الاجتياح البري في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية قد وثقت في تقارير متعاقبة سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن "تعذيبا متكررا، وإهمالا طبيا، وحرمانا من النوم، وتجويعًا، وإهانة وتعريضا للعنف الجنسي".

ووفق المنظمة، فإن الانتهاكات شملت النساء والأطفال والعاملين في الطواقم الطبية والدفاع المدني، الذين اعتُقلوا خلال العمليات البرية الإسرائيلية منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إعلان

وأشار نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر في 17 أبريل/نيسان الماضي إلى أن آلافا من مواطني قطاع غزة اعتقلوا منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول في ظروف وُصفت بأنها "قاسية ومرعبة"، وسط تكتم شديد على مصيرهم ومكان احتجازهم.

وكانت إسرائيل قد أفرجت عن مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في القطاع.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.