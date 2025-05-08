أوكسفام: غزة تواجه كارثة إنسانية ومجاعة وشيكة

أطلقت منظمة أوكسفام الدولية اليوم الأربعاء نداء عاجلا لوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، محذرة من تصاعد الكارثة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الإنسانية البريطانية في بيان إن "الأعمال العدائية المستمرة تسببت في دمار واسع النطاق لقطاع الزراعة وإنتاج الغذاء"، مضيفة أن "أحياء بأكملها في غزة تحولت إلى أنقاض، ولا يجد الفلسطينيون مكانا آمنا يلجؤون إليه".

وحذرت أوكسفام من أن سكان القطاع يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي تتراوح بين "الأزمة والطوارئ وحتى المجاعة الكارثية"، لافتة إلى أن الظروف التي تقترب من المجاعة "هي نتيجة مباشرة لفشل إسرائيل في ضمان الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية".

وأكد البيان أن الوضع الراهن "غير قابل للاستمرار"، داعيا إلى "إنهاء فوري لإطلاق النار ووقف الخسائر المتصاعدة في الأرواح، والتمكين الكامل للمساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين المحاصرين".

وتأتي تحذيرات أوكسفام في وقت تشير فيه تقارير أممية إلى أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة باتوا يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط انهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية نتيجة القصف المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.

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وفي سياق متصل، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والإصابة بشكل جماعي، والقوات الإسرائيلية تكثف هجماتها في كل أنحاء غزة.

واعتبرت المنظمة أن غياب المساءلة أمر صادم، حيث تزهق المزيد من الأرواح يوميا، مشيرة إلى أنها تعاني نقصا في الإمدادات الأساسية والوقود اللازم للحفاظ على استجابتها الطبية جراء عدم دخول أي مساعدات إلى قطاع غزة بقرار من السلطات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.