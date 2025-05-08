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بالصور.. روسيا وأوروبا تحييان ذكرى الانتصار على النازية

MOSCOW, RUSSIA - MAY 3: Troops march towards the Red Square to attend the rehearsal of Victory Day military parade marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, at Red Square in Moscow, Russia on May 3, 2025. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
الذكرى 80 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية (الأناضول)
8/5/2025

أحيت دول أوروبا وروسيا والمملكة المتحدة الذكرى 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، وسط أجواء يخيّم عليها التوتر السياسي والنزاعات المسلحة، لا سيما في شرق أوكرانيا.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 05, 2025: Armed Forces personnel march along the Mall, retracing a historic route from Parliament Square to Buckingham Palace, during 80th anniversary of VE Day celebrations in London, United Kingdom on May 05, 2025. Victory in Europe Day is the day celebrating Germany's unconditional surrender of its armed forces on Tuesday, 8 May 1945 towards the end of World War II. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)
احتفالات واسعة شهدتها أوروبا بمناسبة هذا الحدث التاريخي (غيتي)

وشهدت العواصم فعاليات رسمية وشعبية لإحياء هذه المناسبة التاريخية، في حين امتنع أغلب قادة الاتحاد الأوروبي عن تلبية دعوة موسكو للمشاركة في احتفالاتها الرسمية، احتجاجا على ما يصفه الغرب "بالدور الروسي في النزاع الأوكراني".

Members of the armed forces during a military procession marking the 80th anniversary of VE Day, and in honour of those who served during the Second World War, in central London. Picture date: Monday May 5, 2025. (Photo by Gareth Fuller/PA Images via Getty Images)
المملكة المتحدة نظمت احتفالات ملكية وشعبية بمناسبة يوم النصر (غيتي)

كما أحيت المملكة المتحدة الذكرى 80 ليوم النصر في أوروبا بسلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية التي امتدت من 5 إلى 8 مايو/أيار، وعبّرت عن رمزية اليوم في الذاكرة البريطانية، من خلال المشاركة الواسعة للعائلة المالكة والمؤسسات الرسمية والعسكرية.

Bernard Jenkin (back centre) with the Parliament Choir and Sinfonia Smith Square performing in Westminster Hall in the Palace of Westminster in London, London during a VE Day anniversary concert. Picture date: Wednesday May 7, 2025. (Photo by Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images)
الاحتفالات في بريطانيا شهدت حضور الأمراء والعائلة المالكة (غيتي)

وانطلقت الاحتفالات بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في عرض عسكري رسمي أقيم في لندن، إيذانا ببدء 4 أيام من الفعاليات الوطنية لإحياء مناسبة استسلام ألمانيا النازية في 8 مايو/أيار 1945.

LONDON, ENGLAND - MAY 05: King Charles III and Queen Camilla during the military procession to mark the 80th anniversary of VE Day on May 05, 2025 in London, England. The King and Queen, joined by Members of the Royal Family, will take part in events from May 5th to May 8th to commemorate the 80th anniversary of VE Day, which signalled the end of the Second World War in Europe. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
الأسرة المالكة كانت حاضرة على شرفة قصر باكنغهام لمتابعة الاحتفالات الجوية والعسكرية (غيتي)

وفي قاعة وستمنستر التاريخية، أقيم حفل موسيقي خاص شارك فيه النائب برنارد جينكين، إلى جانب جوقة البرلمان وسيمفونية سميث سكوير، في مناسبة مزجت بين الموسيقى والتأمل الوطني في تضحيات الحرب.

The Parliament Choir and Sinfonia Smith Square performing in Westminster Hall in the Palace of Westminster in London, London during a VE Day anniversary concert. Picture date: Wednesday May 7, 2025. (Photo by Stefan Rousseau/PA Images via Getty Images)
برنارد جينكين وأعضاء جوقة البرلمان شاركوا في حفل موسيقي مميز في قاعة وستمنستر بلندن بمناسبة الذكرى 80 (غيتي)

وظهر الأمير وليام برفقة زوجته الأميرة كاثرين وأطفالهما جورج وشارلوت ولويس على شرفة قصر باكنغهام خلال الموكب العسكري الرسمي، في لحظة رمزية جسدت امتداد الإرث الملكي في هذه المناسبة التاريخية.

LONDON, ENGLAND - MAY 05: (L-R) Prince William, Prince of Wales, Prince George of Wales, Prince Louis of Wales, Catherine, Princess of Wales and Princess Charlotte of Wales on the balcony of Buckingham Palace during the military procession to mark the 80th anniversary of VE Day on May 05, 2025 in London, England. The King and Queen, joined by Members of the Royal Family, will take part in events from May 5th to May 8th to commemorate the 80th anniversary of VE Day, which signalled the end of the Second World War in Europe. (Photo by Neil Mockford/GC Images)
الأمير وليام والأميرة كاثرين شاركا في الاحتفالات بمناسبة الذكرى 80 ليوم النصر في بريطانيا (غيتي)

وتجمعت الحشود في شوارع لندن لمشاهدة التحليق الجوي الاستعراضي التابع لسلاح الجو الملكي، في مشهد احتفالي أعاد التذكير بيوم حاسم في التاريخ الأوروبي والعالمي.

LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 05, 2025: Crowds gather outside Buckingham Palace to watch a fly-past by the Royal Air Force Voyager and A400M Atlas during 80th anniversary of VE Day celebrations in London, United Kingdom on May 05, 2025. Victory in Europe Day is the day celebrating Germany's unconditional surrender of its armed forces on Tuesday, 8 May 1945 towards the end of World War II. (Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)
الحشود تجمعوا خارج قصر باكنغهام في لندن لمتابعة العرض الجوي العسكري بمناسبة الذكرى 80 ليوم النصر (غيتي)

وفي روسيا، تجسدت الذكرى 80 ليوم النصر من خلال سلسلة من الفعاليات الكبرى التي استمرت منذ بداية مايو/أيار 2025.

MOSCOW, RUSSIA - MAY 07: Decorative installations are set up on the street on May 7, 2025 in Moscow, Russia. Chinese President Xi Jinping will pay a state visit to Russia from May 7 to 10 and attend the celebrations marking the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War in Moscow. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
الشوارع في موسكو زُينت بالتركيبات الزخرفية احتفالًا بهذا الحدث التاريخي (غيتي)

وزيّنت الشوارع في موسكو بالتركيبات الزخرفية احتفالا بهذه المناسبة التاريخية، حيث كانت المدينة على موعد مع عرض عسكري ضخم في الميدان الأحمر.

MOSCOW, RUSSIA - MAY 7: Chinese people follow the last rehearsal of Victory Day military parade marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, at Red Square in Moscow, Russia on May 7, 2025. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
موسكو نقطة انطلاق للفعاليات الكبرى التي تستمر طوال شهر مايو/أيار 2025 (الأناضول)

وفي السابع من مايو/أيار الجاري، جرت البروفة العامة للعرض العسكري بمشاركة القوات المسلحة الروسية، تمهيدا للاحتفال الرسمي غدا الموافق 9 مايو/أيار، والذي سيشهد مشاركة واسعة من العسكريين والمدنيين في مسيرة حاشدة.

MOSCOW, RUSSIA - MAY 7: Russian military vehicles are on their way to Red Square during the general rehearsal of Victory Day military parade marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, at Red Square in Moscow, Russia on May 7, 2025. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
روسيا شهدت عروضا عسكرية في الميدان الأحمر بموسكو (الأناضول)

وفي الوقت نفسه، شهدت سول في كوريا الجنوبية مسيرة نظمها أكثر من 200 عضو من مجلس تنسيق منظمات الروس في الخارج، بالإضافة إلى المقيمين الروس في كوريا الذين شاركوا في استعراض خاص بمناسبة يوم النصر أمام السفارة الأميركية.

Over 200 members of the Coordinating Council of Russian Compatriot Organizations and other Russian residents in South Korea march in a Victory Day parade in front of the U.S. Embassy in Seoul, South Korea, on May 6, 2025. (Photo by Chris Jung/NurPhoto via Getty Images)
كوريا الجنوبية شهدت مسيرة شارك فيها الروس والمقيمون (غيتي)

وتعكس هذه الاحتفالات الروح الوطنية الروسية وعزيمة الشعب في إحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، الذي شكل تحولا حاسما في مسار الحرب العالمية الثانية.

MOSCOW, RUSSIA - MAY 7: Troops march towards the Red Square to attend the general rehearsal of Victory Day military parade marking the 80th anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II, at Red Square in Moscow, Russia on May 7, 2025. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images)
القوات الروسية تتجه نحو الساحة الحمراء لحضور البروفة العامة للعرض العسكري ليوم النصر (الأناضول)

وفي روما، أحيت إيطاليا الذكرى 80 لانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، من خلال احتفالية "الفوج الخالد" التي تجمع خلالها الشعب الروسي والمتعاطفون معه في ساحة أوغو لا مالفا.

ROME, ITALY - MAY 4: Russian people and sympathizers gather in Piazza Ugo La Malfa to celebrate the Immortal Regiment on the anniversary of the Soviet victory over Nazi Germany with photos of the fighters, Soviet banners and St George's ribbon on May 4, 2025 in Rome, Italy. The event, which started in Russia on the fringes of Victory Day (on May 9), celebrates Russia's defeat of Nazism and aims to "immortalize" the memory of World War II veterans. (Photo by Simona Granati - Corbis/Corbis via Getty Images)
إيطاليا شهدت احتفال "الفوج الخالد" في روما لتكريم قدامى المحاربين (غيتي)

وقد شهد الاحتفال حضورا واسعا للمجتمع الروسي في إيطاليا، إلى جانب الإيطاليين الذين شاركوا في إحياء هذا اليوم التاريخي تعبيرا عن التضامن مع روسيا والاعتراف بتضحيات شعوب العالم في سبيل القضاء على الفاشية.

ROME, ITALY - 2025/05/04: Celebration of the Immortal Regiment in Rome on the 80th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany. During the event, which takes place in Russia and in many cities around the world on the margins of Victory Day celebrations (9 May) and which celebrates the defeat of Nazism and the end of the Second World War, relatives bring the portrait or photograph of their loved ones who fell fighting Nazi-Fascism to remember them and keep the memory alive. (Photo by Patrizia Cortellessa/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
روما احتضنت مسيرة "الفوج الخالد" بمشاركة الجالية الروسية إحياء لذكرى النصر على النازية (غيتي)

وفي فرنسا، كانت مدينة ريمس في شمال شرقي البلاد محورا رئيسيا للاحتفالات بمناسبة نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا.

Spectators watch the Commemoration of the 80th anniversary of the end of World War II in Europe, in Reims, north eastern France, where Nazi Germany signed its initial 1945 surrender, on May 7, 2025.
مدينة ريمس الفرنسية شهدت مراسم إحياء الذكرى 80 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945 (الفرنسية)

وكانت المدينة التي شهدت استسلام ألمانيا النازية الأولي عام 1945 أقامت فعاليات مهيبة، منها إشعال شعلة الذكرى.

France's Delegate Minister to Memory and Veterans Affairs Patricia Miralles (L) and Reims mayor Arnaud Robinet light the flame of remembrance during the Commemoration of the 80th anniversary of the end of World War II in Europe, in Reims, north eastern France, where Nazi Germany signed its initial 1945 surrender, on May 7, 2025.
وزيرة الذاكرة الفرنسية باتريشيا ميراليس أشعلت شعلة الذكرى إلى جانب رئيس بلدية ريمس أرنو روبينيت (الفرنسية)

وخلال هذه المناسبة، شارك العديد من الشخصيات البارزة، كما شهدت المدينة استعراضا لعدد من الممثلين العسكريين الذين ارتدوا زي الحرب العالمية الثانية.

A reenactor dressed in a US paratrooper WWII uniform takes part in the Commemoration of the 80th anniversary of the end of World War II in Europe, in Reims, north eastern France, where Nazi Germany signed its initial 1945 surrender, on May 7, 2025.
ممثل يرتدي زي جندي مظلي أميركي من الحرب العالمية الثانية شارك في إحياء الذكرى 80 (الفرنسية)

ومن خلال الاحتفالات التي أقيمت في روسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، تجدد المناسبة التأكيد بأهمية الاستمرار في تعزيز السلام وتذكر بدروس الحرب العالمية الثانية التي شكلت ملامح التاريخ الحديث.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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