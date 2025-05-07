"كوكا كولا" متهمة بتضليل المستهلكين

تعتزم شركة المشروبات الغازية "كوكا كولا" تغيير الملصقات على عبواتها، بعد شكوى تقدمت بها جمعيات تتهم الشركة الأميركية بتضليل المستهلكين بشأن إعادة تدوير عبواتها البلاستيكية، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتهمت جمعيات أوروبية الشركات الرئيسية المصنّعة للعبوات البلاستيكية بمزاعم تسويقية مضللة.

وذكرت -على سبيل المثال- العبوات التي يُكتب عليها عبارة "قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%"، مؤكدة أن هذه الممارسة تعتمد إلى حد كبير على كفاءة المنشآت الخاصة بالفرز في كل بلد.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "كوكا كولا" تعهدت استبدال ملصقاتها بعبارة "هذه العبوة، باستثناء الملصق والغطاء، مصنوعة من بلاستيك مُعاد تدويره بنسبة 100%".

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد أكدت الشركة المصنعة للمشروبات الغازية هذا الإعلان، موضحة أنه سيدخل حيز التنفيذ "خلال الأشهر المقبلة".

ورحّب المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين الذي تقدّم بالشكوى بقرار "كوكا كولا"، واصفا إياه بأنه "نبأ سار". وأضاف "نتوقع من السلطات التحقق مما إذا كانت كوكا كولا تنفّذ قرارها، واتخاذ إجراءات صارمة إذا لزم الأمر".

أكبر مُلوّث

وفي مارس/آذار الماضي، قالت منظمة "أوشيانا" المدافعة عن البيئة، في تقرير، إنه بحلول عام 2030 ستكون شركة "كوكا كولا" مسؤولة عن أكثر من 600 ألف طن من النفايات البلاستيكية التي ترمى في المحيطات والممرات المائية في مختلف أنحاء العالم كل عام، الأمر الذي يجعلها مسؤولة عن معظم التلوث البلاستيكي.

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وجاء التقرير وسط مخاوف متزايدة بشأن المخاطر التي يشكّلها انتشار المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة الإنسان، والتي يربطها العلماء بشكل متزايد بالإصابة بمرض السرطان والعقم وأمراض القلب.

وتُعد شركة "كوكا كولا" أكبر مسبب للتلوث بالبلاستيك في العالم، متقدمة على شركات "بيبسي" الأميركية أيضا، و"نستله" السويسرية، و"دانون" الفرنسية، حسب دراسة نُشرت نتائجها سنة 2024 في تقرير لمجلة "ساينس أدفانسز" (Science Advances).

وكانت شركة "كوكا كولا" قد أعلنت في مارس/آذار الماضي أيضا سحب أكثر من 10 آلاف عبوة من مشروبها الغازي "كوكا كولا أورجينال تايست" من الأسواق في الولايات المتحدة، وذلك بعد اكتشاف احتمال تلوثها بـ"أجسام غريبة"، عبارة عن جزيئات بلاستيكية، حسب ما أفادت به إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA).

ولم توضح الشركة كيف حدث التلوث أو متى اكتُشف، لكنها دعت العملاء إلى مراجعة تفاصيل المنتج بعناية والتواصل مع نقاط البيع، أو مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية عبر موقعها الرسمي للحصول على آخر التحديثات.

وحسب تحذيرات إدارة الغذاء والدواء، فإن الأجسام الغريبة الصلبة أو الحادة، مثل الشظايا البلاستيكية، قد تتسبب في جروح في الفم أو إصابات داخلية في الجهاز الهضمي، وقد تتطلب تدخلا طبيا أو جراحيا.