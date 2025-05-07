أخبار|باكستان

بالصور.. تصعيد جديد يعيد شبح المواجهة بين الهند وباكستان

Indian security personnel stand guard in Wuyan near Srinagar on May 7, 2025, following border tensions.
الهند نفّذت ضربات صاروخية استهدفت مواقع في كشمير الخاضعة لباكستان (الفرنسية)
7/5/2025-|آخر تحديث: 7/5/202512:41 ص (توقيت مكة)

بينما كان السكان في الجانب الباكستاني من كشمير يستعدون لبداية يوم جديد، دوّت انفجارات أعادت إلى الأذهان مشاهد مواجهات سابقة خيم فيها الخوف على المنطقة المتنازع عليها منذ عقود.

People read morning newspapers leading with the story of India firing missiles into Pakistani territory, in Karachi, Pakistan, Wednesday, May 7, 2025. (AP Photo/Fareed Khan)
الهجوم جاء بعد اتهامات نيودلهي لجماعات مسلحة تتخذ من باكستان مقرا (أسوشيتد برس)

وقد نفذت الهند ضربات صاروخية استهدفت 9 مواقع في الأراضي التي تسيطر عليها باكستان ليلا، ثم تابعت الهجمات صباح اليوم الأربعاء بقصف آخر استهدف 6 مواقع أخرى.

Ambulances leave from a complex located near the site of a suspected Indian missile attack, in Muridke, a town in Pakistan's Punjab province, Wednesday, May 7, 2025. (AP Photo/K.M. Chaudary)
الجيش الباكستاني أعلن الرد بقصف مواقع في الجانب الهندي من كشمير (أسوشيتد برس)

وبهذا التصعيد الجديد، تُفتح صفحة أخرى من التوتر المستمر بين الجارتين النوويتين.

Indian security personnel stand guard in Wuyan near Indian-administered Kashmir's main city of Srinagar on May 7, 2025.
التصعيد الأخير جاء في وقت حساس بعد سلسلة من التوترات في الأسابيع الماضية (الفرنسية)

وقالت الهند إن الهجمات جاءت ردا على مذبحة أودت بحياة 26 سائحا في كشمير الهندية، متهمة جماعات إرهابية في الأراضي الباكستانية بالمسؤولية عنها، وهو ما رفضته إسلام آباد تماما.

Local residents stand outside a mosque of an Islamic seminary partially damaged by a suspected Indian missile attack, outskirts of Bahawalpur, Pakistan, Wednesday, May 7, 2025. (AP Photo/Asim Tanveer)
باكستان أكدت أن الهجمات أصابت مناطق مدنية بينها مسجد في باهاوالبور (أسوشيتد برس)

ورغم تبرير الهجمات بأنها جزء من "مكافحة الإرهاب"، فإن الضربات لم تخلُ من ضحايا مدنيين.

epa12078850 A handout photo made available by the Pakistani military Inter Services Public Relations, shows a person being treated after suffering injuries during a suspected Indian missile attack, at a hospital in Bahawalpur, Pakistan, 07 May 2025. India said it conducted military strikes on nine sites in Pakistan in retaliation for a deadly militant attack on tourists in Kashmir. EPA-EFE/ISPR / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
13 شخصا لقوا حتفهم جراء قصف هندي على مسجد باهاوالبور في باكستان (وكالة الأنباء الأوروبية)

وفي مظفر آباد، كبرى مدن كشمير الخاضعة لباكستان، عم الذعر بعد الانفجارات، التي تبعتها انقطاعات في الكهرباء وأصوات سيارات الإسعاف التي هرعت إلى مناطق القصف.

epa12079031 A view of the destruction of Bilal Mosque after missile strikes by India in Muzaffarabad, capital of Pakistani administered Kashmir, Pakistan, 07 May 2025. India said it conducted military strikes on nine sites in Pakistan in retaliation for a deadly militant attack on tourists in Kashmir. EPA-EFE/AMIRUDDIN MUGHAL
تدمير مسجد بلال إثر ضربات صاروخية شنتها الهند في مظفر آباد (وكالة الأنباء الأوروبية)

وسارعت السلطات الباكستانية لإغلاق المدارس وتفعيل حالة الطوارئ في المستشفيات التي استقبلت العديد من المصابين. وأدانت إسلام آباد الهجمات ووصفتها بأنها "عمل حربي" يستوجب الرد.

epa12078851 A handout photo made available by the Pakistani military Inter Services Public Relations, shows a person being treated after suffering injuries during a suspected Indian missile attack, at a hospital in Bahawalpur, Pakistan, 07 May 2025. India said it conducted military strikes on nine sites in Pakistan in retaliation for a deadly militant attack on tourists in Kashmir. EPA-EFE/ISPR / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
القصف المتبادل بين باكستان والهند خلف عشرات القتلى والجرحى (وكالة الأنباء الأوروبية)

وبالفعل، أعلنت القوات الباكستانية شن ضربات "انتقامية" على مواقع هندية، بينما تحدث الجيش الهندي عن مقتل 3 مدنيين إثر قصف من الجانب الباكستاني.

Indian security personnel stand guard as a woman walks along a road in Wuyan near Indian-administered Kashmir's main city of Srinagar on May 7, 2025.
التقارير أشارت إلى أن نيودلهي أكثر قدرة على تحمّل تبعات التصعيد نظرا لتفوقها العسكري والاقتصادي (الفرنسية)

وجاء التصعيد الأخير في وقت حساس، بعد سلسلة من التوترات في الأسابيع الماضية، بدءا من الهجوم على السياح في كشمير الهندية، مرورا بانفجار عبوة ناسفة في باكستان أودت بحياة 7 جنود، والذي ألقت إسلام آباد باللوم فيه على جماعة بلوشية واتهامات للهند بالوقوف وراء أنشطتها.

Rescuers wheel a body towards an ambulance after it was recovered from a building hit by an Indian strike in Muridke near Lahore, Pakistan, May 7, 2025. REUTERS/Mohsin Raza
الحكومة الباكستانية أعلنت عن إسقاط 5 مقاتلات هندية (رويترز)

وفي إطار ردود الفعل السريعة، قامت الهند باستدعاء رعاياها من باكستان، وأغلقت معابر حدودية، كما علقت معاهدة مياه السند التي استمرت 65 عاما.

Passengers wait at Jinnah International Airport after all domestic and international flights were cancelled in Karachi on May 7, 2025.
الهند استدعت رعاياها من باكستان وأغلقت معابر حدودية (الفرنسية)

وردت باكستان بتعليق التجارة الحدودية، وإغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، وطرد دبلوماسيين هنود.

Passengers wait outside at Jinnah International airport after all domestic and international flights were cancelled in Karachi on May 7, 2025.
الأزمة دفعت البلدين لاتخاذ إجراءات دبلوماسية، شملت طرد سفراء وتعليق التجارة وإغلاق مجالات جوية (الفرنسية)

وكان تعامل المجتمع الدولي حذرا مع التطورات، فالأمم المتحدة أبدت "قلقا عميقا" ودعت الطرفين إلى "أقصى درجات ضبط النفس"، في حين اكتفت الولايات المتحدة ببيان قالت فيه إنها "تراقب الوضع عن كثب".

Policemen stand guard on the entrance road of the Shri Guru Ram Das Ji International Airport on the outskirts of Amritsar on May 7, 2025.
المجتمع الدولي دعا إلى التهدئة وضبط النفس (الفرنسية)

كما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة سريعة للأوضاع، مشيرا إلى التاريخ الطويل من الصراع بين الهند وباكستان.

ورغم تأكيد نيودلهي أن ضرباتها كانت "محدودة" و"غير تصعيدية"، فإن الوضع على الأرض يزداد تعقيدا.

People stand near a part of an aircraft in Wuyan near Indian-administered Kashmir's main city of Srinagar on May 7, 2025.
المشهد في جنوب آسيا ينذر بتصعيد يصعب احتواؤه في ظل تبادل القصف وسقوط الضحايا (الفرنسية)

ومع استمرار القصف المتبادل، وسقوط ضحايا مدنيين، وتبادل التهديدات، باتت التوترات بين الجارتين النوويتين تعود إلى الواجهة، في ظل مخاوف من أن المنطقة قد تنزلق إلى مواجهة شاملة يصعب احتواؤها إن خرجت الأمور عن السيطرة.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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