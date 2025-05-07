القسام تفجر حقل ألغام بقوة إسرائيلية في خان يونس

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس– إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أنها قصفت المكان بقذائف هاون.

ورصدت القسام سحب آلية مدمرة وهبوط مروحيات للإخلاء في موقع استهداف القوة الإسرائيلية شرق خان يونس.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وقد دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على إعلان وتوثيق عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل، وذلك باستهدافها القوات الإسرائيلية بالقذائف وعمليات القنص والكمائن.

ويأتي ذلك في وقت تواصل إسرائيل عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 170 ألف فلسطيني شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة تتفاقم بالقطاع المحاصر.