نواب من حزب المحافظين البريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بفلسطين

وجه نواب وأعضاء بمجلس اللوردات عن حزب المحافظين البريطاني -اليوم الأربعاء- رسالة لرئيس الوزراء كير ستارمر يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت صحيفة غارديان قد كشفت في وقت سابق عن محاولات عدد من النواب في حزب العمال أيضا لإقناع ستارمر بالانضمام لمشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعتزم في مؤتمر مرتقب بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق مبادرة إحياء عملية السلام في المنطقة برعاية سعودية فرنسية.

وحذرت رئيسة اللجنة الخارجية في حزب العمال إيميلي ثورنبوري من "عدم امتلاك الحكومة البريطانية ترف الوقت لتأجيل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية" مشيرة إلى أنه "لن تتبقى هناك فلسطين للاعتراف بها دولةً مستقلة" إذا لم تبادر بريطانيا ومعها دول أخرى إلى وقف الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وكانت دول أوروبية في مقدمتها إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت -العام الماضي- الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، في خطوة طالبت نخب سياسية بريطانية الحكومة باقتفاء أثرها.

وبينما تتعالى الأصوات داخل البرلمان البريطاني محذرة من نفاد الوقت لإنقاذ مشروع حل الدولتين، تصر الحكومة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيبقى خيارا ممكنا لكن حين تحين اللحظة السياسية المناسبة لاتخاذه.

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وتعهد ستارمر -خلال حملته الانتخابية الصيف الماضي- بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عند وصوله السلطة، لكنه يصر على أن "أي قرار مماثل يجب ألا يقفز على ما سيقرره الفلسطينيون والإسرائيليون خلال أي مفاوضات سلام محتملة، ولا يدعم التطرف والإرهاب".