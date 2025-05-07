دوي انفجارات وإطلاق كثيف للمضادات الأرضية في بورتسودان

أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات في مدينة بورتسودان شرقي السودان، وإطلاق كثيف للمضادات الأرضية في مدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وفي نفس التوقيت من يوم أمس، أي في الساعات الأولى من الصباح، قصفت طائرة مسيرة خزانات وقود داخل مطار بورتسودان، مما تسبب في انفجار واندلاع حريق.

وقبل هجوم أمس، اتّهمت السلطات السودانية قوات الدعم السريع بشن هجوم آخر -وهو الثاني خلال يومين على بورتسودان- واستهدف المقر المؤقت للحكومة السودانية، وأدى الهجوم إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي.

وتعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الثلاثاء "بالقصاص" من المسؤولين عن استهداف منشآت مدنية في بورتسودان، وذلك في مقطع مصور أظهر الدخان المتصاعد من ميناء المدينة بأعقاب هجوم بالمسيّرات تُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذه.