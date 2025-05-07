مقتل 4 جنود بكمين في رفح والاحتلال يقتل العشرات باستهداف مطعم ومدرسة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أوقعت قوة صهيونية من 10 جنود وكلبين بين قتيل وجريح، بعد استدراجها لكمين من عبوات ناسفة شرق رفح.

وأضافت القسام "رصدنا هبوط مروحيات صهيونية للإخلاء بعد تنفيذنا الكمين شرق رفح ولا تزال الاشتباكات مستمرة".

وأوضحت أن أفراد القوة الإسرائيلية تحصنت في منزل شرق رفح، وسقطوا بين قتيل وجريح بعد استهدافها بقذيفتي "تي بي جي"، وتابعت "أجهزنا من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة الصهيونية".

وقد اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 من جنوده، أحدهم بجروح خطيرة، في انفجار عبوة ناسفة في رفح.

يأتي هذا، عقب ساعات من إعلان كتائب القسام أنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أنها قصفت المكان بقذائف الهاون.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

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وقد دأبت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على إعلان وتوثيق عملياتها ضد جنود الاحتلال وآلياته في مختلف محاور التوغل، وذلك باستهدافها القوات الإسرائيلية بالقذائف وعمليات القنص والكمائن.

مجزرة جديدة

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد 20 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت مطعما وسوقا شعبيا بشكل متزامن في حي الرمال غربي مدينة غزة، ويُعرف المطعم بتردد نشطاء عليه للحصول على خدمة الإنترنت.

وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل للجزيرة إنّ المنطقة التي وقع فيها الاستهداف مكتظة بالمدنيين، ما يُفسر العدد الكبير من الشهداء.

وحسب مصادر طبية للجزيرة، فقد استُشهد 63 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجازر جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركز إيواء ومخيم للنازحين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة باستشهاد 19 شخصا وإصابة آخرين، معظمهم نساء وأطفال، في غارتين إسرائيليتين على مدرسة الكرامة التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأشار المراسل إلى تدمير المدرسة بالكامل بعد استهدافها للمرة الثالثة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.