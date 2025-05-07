إسرائيل ترصد صاروخا أطلق من اليمن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد صاروخ أطلق اليوم الأربعاء من اليمن تجاه إسرائيل "ولكنه انفجر قبل الوصول لوجهته".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن انفجر وسقط قبل وصوله إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه اعترض مسيرة أطلقت من جهة الشرق بعد تفعيل الإنذارات.

وأضاف الجيش في بيان "اعترض سلاح الجو طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

ولم يحدد الجيش المنطقة التي انطلقت منها المسيرة، ولكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إنها أطلقت من اليمن.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها والولايات المتحدة "لا يشمل استثناء إسرائيل من العمليات".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الثلاثاء، تنفيذ هجمات واسعة على العاصمة اليمنية صنعاء شملت المطار الدولي ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للإسمنت.

وجاءت الغارات الإسرائيلية ردا على سقوط صاروخ يمني في قلب مطار بن غوريون الأحد الماضي، ما دفع شركات الطيران لتعليق الرحلات من وإلى إسرائيل.

وتواصل جماعة الحوثي إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية.

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وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.