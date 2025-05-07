عاجل | ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز
7/5/2025-|آخر تحديث: 7/5/202512:39 ص (توقيت مكة)
ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز
ترامب: لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط
ترامب: روسيا كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل وقد توقفوا عن ذلك المسعى
ترامب: نتحدث مع نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران
ترامب: طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وآمل أن تفعل الصواب
ترامب: أمرنا الجيش للتو بوقف الهجمات على الحوثيين.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة