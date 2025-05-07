عاجل | ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز

ترامب: سمعنا للتو عن ضربات هندية على باكستان وهو أمر مخز

ترامب: لا أعتزم زيارة إسرائيل خلال جولتي بالشرق الأوسط

ترامب: روسيا كانت تسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل وقد توقفوا عن ذلك المسعى

ترامب: نتحدث مع نتنياهو عن كثير من الأمور الآن وهو وقت حاسم بالنسبة لإيران

ترامب: طهران لن تمتلك سلاحا نوويا وآمل أن تفعل الصواب

ترامب: أمرنا الجيش للتو بوقف الهجمات على الحوثيين.

التفاصيل بعد قليل..