قصف صاروخي هندي على باكستان وإسلام آباد: ردنا قيد التحضير

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن "رده قيد التحضير"، مؤكدا مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الهندي الذي استهدف مواقع في باكستان مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن مسجدين على الأقل استهدفا في الهجوم الهندي، مؤكدا أن الهند "ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما"، في حين نقلت رويترز عن مسؤول إقليمي باكستاني إعلان حالة الطوارئ في إقليم البنجاب.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة أن قصفا عنيفا بين القوات الهندية والباكستانية وقع في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير، كما نقل التلفزيون الباكستاني عن مسؤولين أمنيين أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين.

من جهتها، نقلت رويترز عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، وأن "ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب".

وقال الوزير إن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن 3 صواريخ هندية استهدفت مواقع في إقليمي كشمير والبنجاب، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ استهدف المطار القديم بمظفر آباد في الشطر الواقع تحت السيطرة الباكستانية من إقليم كشمير.

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ونقلت رويترز عن مصدر أمني باكستاني أن طفلا قتل وأصيب شخصان آخران في الهجوم الهندي على بهاولبور، كما أكدت السلطات الباكستانية "مقتل طفل على الأقل وإصابة شخصين آخرين في القصف الهندي على إقليم البنجاب".

كما نقلت رويترز عن الجيش الهندي "نرد على نحو متناسب وبطريقة مدروسة على انتهاك باكستان وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "باكستان تنتهك مجددا الاتفاق في منطقة بونش-راجوري".

تنديد باكستاني

في المقابل، قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إن "الشعب والجيش يعرفان كيف يواجهان العدو ولن نسمح له أبدا بتحقيق أهدافه الخبيثة"، مضيفا أن "الأمة بأكملها تقف إلى جانب قواتنا المسلحة ومعنويات شعبنا في أعلى درجاتها".

وقال شريف " لدينا كامل الحق في الرد بقوة على العدوان العسكري من جانب الهند"، مؤكدا ان "العدو شن هجوما جبانا على 5 مواقع في باكستان ويجري الرد عليه بكل قوة".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "تدين بشدة أفعال الهند" التي "انتهكت سيادة باكستان باستخدام أسلحة بعيدة المدى من داخل المجال الجوي الهندي".

كما نقلت رويترز عن متحدث باسم الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش دعا لأقصى درجات ضبط النفس العسكري بين الهند وباكستان، وأنه "يشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهند العسكرية عبر خط المراقبة والحدود الدولية".