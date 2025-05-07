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الجزيرة تعرض مشاهد لكمين مركب نفذته القسام في رفح
7/5/2025-|آخر تحديث: 7/5/202506:04 م (توقيت مكة)
بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق تنفيذ كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كمينا مركبا نفذته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وتظهر المشاهد استدراج القسام قوة هندسية إسرائيلية لفتحة نفق مفخخة في حي الجنينة شرقي رفح
وكذلك، تظهر اشتباك عناصر القسام مع القوات الإسرائيلية واستهداف دبابتين خلال الكمين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.
المصدر : الجزيرة