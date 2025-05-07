القسام تبث كمينا مركبا في رفح ضمن عمليات "أبواب الجحيم"

بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق تنفيذ كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كمينا مركبا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي بداية الفيديو، قال قيادي ميداني في القسام إن قيادة الكتائب أذنت ببدء عمليات وكمائن "أبواب الجحيم" في كل أزقة وشوارع مدينة رفح، مشيرا إلى أن المقاومين "درسوا سلوك الاحتلال في منطقة محور موراغ وحددوا -بناء على ذلك- منطقة المقتلة".

ووجه القيادي القسامي في ختام كلمته رسالة مفادها "باقون في أرضنا ندافع عن شعبنا وديننا ووطننا الحبيب".

أما بشأن تفاصيل العملية، فقالت القسام إن الكمين المركب تم في محيط مسجد الزهراء بحي الجنينة شرقي رفح في الثالث من مايو/أيار الجاري.

وبدأ الكمين بخروج عدد من المقاتلين من عين نفق مفخخة للاشتباك مع جنود الاحتلال الموجودين في المكان.

وجرت عملية اشتباك من المسافة صفر بين مقاتلي القسام والقوات الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، حيث سمع صراخ جنود الاحتلال.

وعقب ذلك، تراجع المقاتلون إلى داخل النفق لاستدراج قوة هندسية إسرائيلية، في حين تقدمت قوات النجدة لإجلاء القتلى والجرحى.

ووثقت المشاهد دخول مسيّرة إسرائيلية وكلاب بوليسية للتأكد من خلو المكان من المقاومين، قبل وصول القوة الإسرائيلية إلى عين النفق وتفجيرها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، وسط تكبيرات مقاتلي القسام.

إعلان

وأشارت القسام -في الفيديو- إلى اعتراف الاحتلال بمقتل الضابط نوعام رافيد والجندي يهيلي سرور من وحدة "يهلوم" من سلاح الهندسة القتالية.

وكذلك، أظهرت اللقطات اشتباك عناصر القسام مع القوات الإسرائيلية واستهداف دبابة وجرافة عسكرية خلال الكمين بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.