بالفيديو.. إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب الخليل

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي في عملية دهس قرب الخليل بالضفة الغربية، وذكرت حسابات فلسطينية أن هناك استنفار كبير لقوات الاحتلال عند حاجز "سدة الفحص" بقضاء الخليل؛ بعد تنفيذ شاب عملية دهس وإصابة مستوطن.

وقال الجيش الإسرائيلي إن شخصا "أطلق النار على جنودنا عند حاجز الريحان شمال الضفة الغربية ونلاحق المشتبه به".

📹 لحظة تنفيذ عملية الدعس على حاجز "سدة الفحص" قرب الخليل جنوبي الضفة الغربية ما أدى لإصابة جندي إسرائيلي pic.twitter.com/EEtS9mI5Tf — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) May 7, 2025

ويخضع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في الضفة الغربية لمجموعة قيود وإجراءات تحد من حركتهم، وبلغت حد حبسهم في منازلهم بفرض حظر التجول عليهم، من دون الالتفات إلى تحذيرات المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية.

يأتي هذا في ظل تصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان المستمر على غزة، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 960 فلسطينيا وأُصيب نحو 7 آلاف آخرين في الضفة، وقد سُجلت نحو 16 ألفًا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.