رويترز: واشنطن قد تبدأ اليوم ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس منذ عدة أسابيع عددا من الدول لإرسال مهاجرين غير النظاميين إليها بما في ذلك ليبيا، مرجحا أن تغادر الرحلة الجوية الأولى اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول أن الولايات المتحدة قد ترحل مهاجرين إلى ليبيا لأول مرة هذا الأسبوع، وأن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوا إلى ليبيا اليوم الأربعاء، "لكن الخطط قد تتغير".

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تبحث عن دول أخرى، مثل السلفادور، لكي ترحّل إليها مهاجرين غير نظاميين من دول ثالثة، وقد أجرت محادثات مع بعض البلدان في هذا الصدد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن الإدارة "ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال المهاجرين الذين لديهم سجلات إجرامية والموجودين في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين".

ومن المرجح أن يواجه ترحيل المهاجرين من دول ثالثة إلى ليبيا ورواندا تحديات قانونية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب مؤقتا من ترحيل أشخاص إلى دول غير دولهم دون إخطار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض.