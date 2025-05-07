روسيا تتخذ "كل التدابير الضرورية" لتأمين احتفالات يوم النصر

أكدت الرئاسة الروسية اليوم الأربعاء أنها اتخذت "كل التدابير الضرورية" لضمان الأمن خلال احتفالات "يوم النصر" في التاسع من مايو/أيار لإحياء الذكرى الـ80 لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية، بما في ذلك فرض قيود على الإنترنت في موسكو إثر تهديدات أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال لقاء صحفي: "اتخذت أجهزة استخباراتنا وجيشنا كل التدابير اللازمة لضمان سير الاحتفال بالنصر الكبير في أجواء هادئة ومستقرة وسلمية".

وأضاف أن فرض قيود على تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول ضروري نظرا للبيئة الإقليمية "الخطيرة في الجوار"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

وأعلن الكرملين أمس أن 29 زعيما أجنبيا سيحضرون العرض العسكري المقرر خلال الاحتفالات، وسط مخاوف من هجوم أوكراني قد يفسدها.

وكانت موسكو قد هددت في وقت سابق بـ"محو" كييف من الخارطة إذا شنت هجوما على موسكو أثناء الاحتفالات.

ومن بين الزعماء الذين سيحضرون "يوم النصر" الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتحتفل روسيا كل عام في التاسع من مايو/أيار بذكرى النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية حيث استسلمت في الثامن من مايو/أيار 1945.

إعلان

وتأتي احتفالات هذا العالم بالتزامن مع مساع أميركية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل نحو 3 سنوات.