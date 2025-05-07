حماس تنعى قياديا بالقسام قتل بغارة إسرائيلية في صيدا

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء قياديا في كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة قتل في غارة إسرائيلية بمدينة صيدا جنوبي لبنان.

وقالت الحركة -في بيان لها- "ننعى القائد القسامي خالد الأحمد الذي ارتقى في غارة صهيونية غادرة بمدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صيدا.

يشار إلى أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين حزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أكثر من ألف انتهاك للاتفاق أسفرت عن 86 قتيلا و285 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.