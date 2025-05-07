تعليق الرحلات بمطار صنعاء عقب الهجوم الإسرائيلي

قال المدير العام لمطار صنعاء الدولي اليوم الأربعاء إنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الفادحة التي لحقت به جراء الهجوم الإسرائيلي أمس.

وكتب المدير العام خالد الشايف -في منشور على منصة إكس- "نتيجة للعدوان الصهيوني على مطار صنعاء الدولي وما نجم عنه من أضرار فادحة تقرر تعليق جميع أنواع الرحلات من المطار واليه حتى إشعار آخر".

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف أمس الثلاثاء المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية في ثاني هجوم له خلال يومين على جماعة أنصار الله (الحوثيون) بعد تصاعد التوتر بين الجماعة وإسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في مطار صنعاء الدولي قوله إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى "تدمير كلي" للمطار.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن مطار صنعاء خرج من الخدمة بـ"شكل كامل" إثر ضربات سلاح الجو، متهما الحوثيين باستخدامه لنقل الأسلحة، كما وجّه ضربات إلى عدد من محطات الطاقة في محيط صنعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي قُصفت أيضا مصنع عمران للخرسانة، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم لبناء الأنفاق والبنى العسكرية، كما استُهدفت محطات كهرباء مركزية عدة في منطقة صنعاء اتهم الجيش الإسرائيلي الحوثيين باستخدامها مصدرا رئيسيا للطاقة لتسيير شؤونهم.