الشرع يلتقي في باريس "قيصر" الشاهد على جرائم نظام الأسد

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، المساعد أول فريد المذهان الملقب بـ"القيصر"، الشاهد على جرائم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية على حسابها بمنصة "إكس" إن الشرع ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، التقيا بالمذهان على هامش زيارتهما إلى فرنسا.

وبوقت سابق الأربعاء، وصل الشرع إلى مطار شارل ديغول في باريس، بأول زيارة لدولة أوروبية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشف "قيصر" للمرة الأولى عن شخصيته في فبراير/شباط الماضي، بأنه المساعد أول فريد المذهان رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق.

وروى حينها في مقابلة مع قناة الجزيرة تفاصيل نقل تسريبات الوثائق للعالم عن جرائم التعذيب والقتل في سجون نظام الأسد الذي أطاحت به المعارضة السورية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ونشر المذهان الموظف المنشق عن النظام، صورا لنحو 11 ألف جثة لأشخاص قُتلوا تحت التعذيب في الفترة بين مايو/أيار 2011 وأغسطس/آب 2013، كشفت عن أساليب التعذيب التي تعرض لها المعتقلون في سجون نظام البعث المحلول.

وفي إفاداته المعلنة في فبراير/شباط الماضي، قال المذهان المنحدر من درعا جنوبي سوريا، إن "أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد تصدر من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا".

إعلان

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب، قانون "قيصر" لمعاقبة النظام السوري على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل المقاومة السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.