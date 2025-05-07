اللواء الصمادي: باكستان عملت على تعديل ميزان الردع لصالحها

قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محمد الصمادي إن الرد الباكستاني السريع على القصف الهندي عمل على تعديل ميزان الردع لصالح باكستان التي وقال إنها تبدو مستعدة لمواجهة أوسع.

وأعلن المتحدث باسم الجيش االباكستاني اليوم الأربعاء مقتل 26 مدنيا على الأقل وإصابة 46 آخرين بجروح في ضربات للجيش الهندي على "6 مواقع" في باكستان وفي تبادل لإطلاق النار بين الجيشين بمنطقة كشمير.

مع العلم أن التوتر بين الدولتين النوويتين تصاعد في 22 أبريل/نيسان الماضي بعد اتهام الهند باكستان بالوقوف وراء هجوم استهدف سياحا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند بإقليم جامو وكشمير، وهذا أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين، ولكن باكستان نفت مسؤوليتها عن الهجوم.

ولفت اللواء الصمادي إلى أن باكستان استخدمت لأول مرة صواريخ بشكل فعلي وعملياتي صواريخ

"بي إل-15" (PL-15) جوـ جو الصينية، ويبلغ مداها 200 كيلومتر، ما يدل -حسب الخبير العسكري والإستراتيجي- على أول مواجهة بين السلاح والتقنية الصينية والسلاح والتقنية الأوروبية.

وأشار-في تحليله للتصعيد بين إسلام آباد ونيودلهي- إلى أن إسقاط باكستان لـ5 طائرات هندية قد يجبر نيودلهي مستقبلا على إعادة النظر في أساليب استخدام المقاتلات في المناطق الأمامية خلال عملياتها.

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وفي المواجهة الحالية، استخدمت الهند راجمات الصواريخ والقصف المدفعي، أما باكستان فاستخدمت القصف المدفعي والغارات الجوية، أي أنهما يستخدمان السلاح التقليدي لغاية الآن، حسب اللواء الصمادي.

وقال إن الطرفين يقومان بالتصعيد ضد بعضهما البعض، ولكن الرد السريع لباكستان على القصف الهندي يظهر أنها مستعدة لمواجهة أوسع، مشيرا إلى أن الهند استهدفت في قصفها بنى تحتية في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان في إقليم كشمير، في حين استهدفت باكستان العديد من الأهداف في الأجزاء الخاضعة لسيطرة الهند في كشمير.

وعن مآلات التصعيد الحالي بين الهند وباكستان، أوضح أن البلدين يمتلكان السلاح النووي وقد تنزلق الأمور بينهما لمنعطفات خطيرة، لكنه رجح أن يتم احتواء هذا التصعيد، خاصة أن الهند أعلنت أن عمليتها "محدودة ومركزة ومنضبطة"، بالإضافة إلى أن التجارب السابقة تؤكد حصول مناوشات وقصف مدفعي بين جيشي البلدين، وبعدها يتوصلان إلى التهدئة.