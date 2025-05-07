اعتقالات بالضفة ومستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 فلسطينيا على الأقل بينهم طفل وأسير محرر، خلال اقتحامها مناطق مختلفة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، في وقت اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال ركزت حملة اعتقالاتها في مدينة قلقيلية شمال الضفة، حيث اعتقلت 6 فلسطينيين عقب اقتحام عدة أحياء ومنازل وتحطيم محتوياتها.

كما نكلت قوات الاحتلال بأفراد عائلة فلسطينية بينهم نساء، وحققت معهم ميدانيا قبيل انسحابها من قلقيلية. وقد توزعت بقية الاعتقالات على بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس ومدينتي الخليل ونابلس.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتقالات في ظل تصعيد متواصل من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، بالتوازي مع العدوان المستمر على غزة، حيث استشهد منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 960 فلسطينيا وأُصيب نحو 7 آلاف آخرين في الضفة، وقد سُجلت نحو 16 ألفًا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

تضييقات وانتهاكات

بخطى متسارعة يضيّق الاحتلال الإسرائيلي الخناق على الفلسطينيين في الضفة لدرجة تحولت معها المنطقة إلى معازل أشبه بسجون يربط بينها أحد أشكال الحواجز والعوائق.

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ويخضع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين لمجموعة قيود وإجراءات تحد من حركتهم، وبلغت حد حبسهم في منازلهم بفرض حظر التجول عليهم، من دون الالتفات إلى تحذيرات المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية.

و​​​​​​​يأتي ذلك في وقت اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وجاء هذا الاقتحام خلال الفترة الصباحية من الاقتحامات، ويتبعه اقتحام آخر خلال الفترة المسائية وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والقدس.

وكانت الهيئات الإسلامية ومحافظة القدس قد استنكرت قيام جيش الاحتلال بأعمال حفريات وتوسعة في رباط الكرد الملاصق للمسجد الأقصى، مطالبة بتدخل عربي ودولي عاجل لإيقافها.