الشهيد طباسي خرج من المخيم ليحمي أهله فزور الاحتلال قصته

في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، وتزايد التفاعل العاطفي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنتشر بين حين وآخر روايات ملفقة ومضللة تهدف إلى تجميل صورة الاحتلال وتصويره على أنه "أخلاقي" و"رحيم" رغم الجرائم المستمرة بحق المدنيين العزل في القطاع الفلسطيني المنكوب.

وتتعلق إحدى هذه الروايات -التي انخدع بها عدد من النشطاء- بحادثة استشهاد الشاب محمد إياد طباسي، حيث زعم منشور متداول أن المخابرات الإسرائيلية تواصلت معه وطلبت منه مغادرة الخيمة التي يسكنها لحماية عائلته، في محاولة لإظهار جيش الاحتلال على أنه يتجنب استهداف المدنيين.

وللوهلة الأولى، بدت هذه الرواية مؤثرة وتحمل طابعًا إنسانيا خادعا، لكنها سرعان ما كشف زيفها، واتضح أنها تحمل رسالة خفية تهدف إلى تبرير جرائم الاحتلال وتلميع صورته أمام الرأي العام.

وقد سارع عدد من الصحفيين والأكاديميين والنشطاء الفلسطينيين إلى فضح هذه الرواية الملفقة، مؤكدين أن جيش الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المدنيين، سواء في الخيام أو المنازل، بشكل متعمد ومنهجي، ضاربًا بعرض الحائط كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وفي تفاصيل القصة، يروي والد الشهيد لعدد من الصحفيين أن ابنه محمد شعر بأن ما تلقاه هو اتصال مخابراتي مشبوه، فركض مسرعًا خارج خيمته، لأنه علم أنه هو المستهدف من القصف، وحتى لا يلحق الأذى بأهله وجيرانه.

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وقد حذّر الأكاديمي والكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة من هذه المنشورات المزيفة التي تنطلي على الكثير من رواد منصات التواصل، لأنها تصوّر العدو وكأنه إنساني ولا يستهدف المدنيين.

احذروا هذا المنشور المزيف الذي انخدع به الكثير من رواد محطات التواصل

المنشور يدعي أن المخابرات الإسرائيلية الحنونة والرحيمة اتصلت على شاب مقاوم، وطلبت منه أن يذهب إلى مكان ما في خان يونس، كي تقصفه وحيداً بعيداً عن أهله.

فالجيش الإسرائيلي لا يحب قصف المدنيين.

والمقاوم الضعيف… pic.twitter.com/XomdXmy1yB — د. فايز أبو شمالة (@FayezShamm18239) May 6, 2025

وأضاف "هذه الرواية تذكرنا بالمغول، حين كان يُطلب من العربي أن يمد عنقه، وينتظر حتى يأتي المغولي بالسيف ليقطع رأسه".

وأشار الناشط خالد صافي عبر صفحته على منصة "إكس" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم لا يتورع ولا يتوقف عن استهداف العائلات والخيام، وقد فعلها سابقًا وسيفعلها مجددًا.

تنويه وصلني بعد نشر القصة:

الرواية التي تقول أن الاحتلال طلب من الشهيد محمد إياد طباسي مغادرة الخيمة قبل قصفه غير صحيحة، وتخدم الاحتلال من حيث لا نعلم،

والد الشهيد أكد لعدد من الصحفيين قبل قليل: "أن ابنه محمد شعر أن الاتصال هو اتصال مخابراتي مشبوه، وركض مسرعاً خارج خيمته، لأنه… — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) May 6, 2025

وعلّق عدد من المغردين بقوله "قصة (اطلع لحالك عالجبل وبدنا نقصفك) مجرد فيلم مفبرك من الراوي والمؤلف. سيناريو سخيف يهدف إلى إظهار الاحتلال بمظهر الأخلاقي! وكأن الاحتلال لا يقصف البيوت والخيام على رؤوس أهلها على مدار الساعة! يعني اللي قتل أكثر من 60 ألف إنسان، حيفرق معاه مخيم؟!".

توضيح ❗️ قصة الشاب الشهيد محمد الطباسي غير صحيحة.. – حدث اتصال من قبل مخابرات الاحتلال قبل يومين مع محمد وصار تهديد له، وفي نهاية المكالمة بلغوه خلال يومين سيتم استهدافك، واليوم استشهد رحمة الله عليه دون سابق انذار.. – قصة اطلع لحالك عالجبل وبدنا نقصفك، فيلم من الراوي… pic.twitter.com/0mNnSvf2Zm — مستشار غزة (@Mostashar857229) May 6, 2025

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وأوضح آخرون أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتواصل مع أفراد لتجنّب المجازر في الجماعات، وقالوا "بطلوا تتداولوا هالقصة اللي المفروض كاشفين كذبها من سنين. إسرائيل تتعمد قتل أكبر عدد ممكن في كل ضربة، مع إحداث أي جلجلة قبل وأثناء الضربة حتى تبررها لاحقًا. المدني الفلسطيني مستهدف تمامًا كالمقاوم الفلسطيني".

الاحتلال الصهيوني لا يتواصل مع أفراد ليتجنّب مجازر في الجماعات، وبطلوا تتداولوا هالقصة اللي مفروض كاشفين كذبها من سنين. إسرائيل تتعمّد قتل أكبر عدد ممكن في كل ضربة، مع إحداث أي جلجلة قبل وأثناء الضربة حتى تبرّرها لاحقًا. المدني الفلسطيني مستهدَف، تمامًا كالمقاوِم الفلسطيني. — Sarah Ali (@Saritah_91) May 6, 2025

وأشار نشطاء إلى القصة المتداولة حول أن جيش الاحتلال طلب من الشهيد طباسي مغادرة الخيمة قبل قصفه، ووصفوها بأنها غير دقيقة، بل إن الشهيد تلقّى مكالمة شعر بأنها مريبة فاعتبرها اتصالًا استخباراتيًا، وقرر مغادرة الخيمة بنفسه معتقدًا أن الخطر وشيك، فابتعد لحماية من حوله، وقد تم اغتياله بالفعل بعد ذلك.

الشاب محمد الطباسي من رفح

مشى للموت حتى يحمي المخيم.

تلقى اتصال وأحس انه من المخابرات وأنه مستهدف فخرج من المخيم مسرعا حتى لا يستهدفوا المخيم ويكون عدد الضحايا أقل pic.twitter.com/TqCNUcsn8v — Mahmoud Abbas (@Mahmoud3bbas) May 6, 2025

وكتب مدونون آخرون "مشى للموت حتى يحمي المخيم. تلقى اتصالًا وأحس أنه من المخابرات وأنه مستهدف، فخرج من المخيم مسرعًا حتى لا يُستهدف المخيم ويكون عدد الضحايا أقل".

الحقيقة الموثقة من المرصد الأورومتوسطي

ومن جهته، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات مقلقة حول قصة استشهاد طباسي (24 عامًا) الثلاثاء الماضي، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة إسرائيلية قرب خيمة نزوحه وسط قطاع غزة، بعد رفضه التعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلي.

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ووفق شهادة العائلة، كانت هناك اتصالات متكررة من جهاز الشاباك مع محمد قبل استشهاده، لمحاولة ابتزازه للتخابر. وفي يوم الحادثة، طلب محمد من أخته إعداد الفطور، لكنه خرج بعد تلقيه مكالمة غريبة، ويُرجّح أنه علم أنه مستهدف فغادر لحماية من في الخيمة.

وأشار المرصد إلى أن هذا الشاب مدني ولا يملك أي صفة عسكرية أو أمنية، ويعمل في وظيفة بسيطة كعامل نظافة في المستشفى الميداني وسط قطاع غزة، مما ينفي وجود أي مبرر عسكري لاستهدافه، ويُظهر أن قتله جاء بدافع انتقامي بحت.

ودعا كافة الدول والجهات المعنية بإجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

وكان الأورومتوسطي قد وثق إفادات ميدانية تفيد بأنّ عددًا من المعتقلين الفلسطينيين الذين رفضوا التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية تعرّضوا لاحقًا للقتل العمد خارج إطار القضاء بعد الإفراج عنهم، وقد طالت اعتداءات انتقامية أفرادًا من أسر معتقلين آخرين، في انتهاك صارخ وممنهج لقواعد القانون الدولي.